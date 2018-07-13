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13 Temmuz 2018 18:15

Kemik çimentosu sayesinde felçten kurtuldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası omurgası kırılan kadın, ‘kemik çimentosu’ sayesinde felç olmaktan kurtularak kısa sürede ayağa kalktı.

Kemik çimentosu sayesinde felçten kurtuldu

13 Temmuz 2018 18:15


Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Kadriye Sönmez, 1 hafta önce trafik kazası geçirdi. İçinde bulunduğu aracın takla atması sonucu ’T7’ omurgası kırılan Sönmez, ilk müdahalenin ardından Medical Park Ordu Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Burada Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Eroğlu tarafından yapılan başarılı operasyon sayesinde ameliyattan 12 saat sonra yürütülen kadın, 2 gün sonra da taburcu edildi.


Uyguladığı operasyonla ilgili bilgi veren Medical Park Ordu Hastanesi uzmanlarından Dr. Ahmet Eroğlu, hastanın kırığının ’T7’ omurgası olması, yaşının genç ve omurga kırığının kalp, akciğerler, ana damarlar ve omuriliğe yakın olması nedeniyle operasyonun yüksek riskli olduğunu belirtti. Operasyonun yapılmaması durumunda ise hastanın felç kalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirten Eroğlu, “Operasyon yüksek riskli olmasına rağmen yüz güldürdü. Kırılan kemik içerisine ameliyat esnasında röntgen eşliğinde tek bir delikten girerek kemik çimentosu yerleştirdik. Bu şekilde kırığın tamirini sağladık ve çevre dokulara zarar vermesini engelledik. Hastamız operasyondan 12 saat sonra yürümeye başladı ve 2 gün sonra sağlığına kavuşmuş bir şekilde taburcu oldu. İşlemin kapalı yöntemle yapılmış olması tedavide çok kısa sürede olumlu sonuç alınmasında etkili oldu” dedi.


Geçirdiği başarılı operasyon sayesinde tekrar ayağa kalktığı için mutluluğunu dile getiren Kadriye Sönmez ise, “Bu kadar kısa sürede beni ayağa kaldırarak sağlığıma kavuşturduğu için Medical Park Ordu Hastanesine ve doktorum Ahmet Eroğlu’na çok teşekkür ediyorum” diyerek teşekkür etti.




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