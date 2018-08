Kibar: “TMO’nun açıklayacağı fiyat üreticileri sevindirmeli”

Başkan Kibar, gerek rekoltedeki düşüklük gerekse artan döviz kuruyla birlikte bu yılki fındık fiyatlarının 15 liranın üzerinde olması gerektiğini vurguladı. Ürünün böylesine az olduğu bir sezonda bile fiyatların üretici maliyetinin altında olduğuna dikkat çeken Kibar, “500 bin üreticimizin fındık fiyatında söz hakkı yok. Çünkü alivre satış var. Lisanslı depolar yaygın olmadığı için emanet usulü var. Üreticimiz fındığını depolayamıyor, emanete veriyor. Emanete verilen fındık, emanette kalmıyor iç ve dış piyasaya sunuluyor. Ürün ihtisas borsaları olmadığı için ürün senedine karşılık kredi kullanamıyor. Borçları nedeniyle üreticimiz, fındığını arz talebe göre değil, hasattan hemen sonra satmak zorunda kalıyor” diye konuştu.

Başkan Kibar şöyle devam etti:

“TMO açıklayacağı fiyatla sadece bugünü değil fındık tarımının geleceğini de belirleyecektir. Fiyat tatmin edici olmazsa ilerleyen yıllarda fındık ve tarımını konuşmaya gerek kalmayacaktır. Fındık, hem ülkemiz hem de Karadeniz Bölgemiz açısından vazgeçilmez bir üründür. 500 bin aile, 706 bin hektar alanda, dünya fındık üretiminin yüzde 70’ini, dünya fındık ihracatının yüzde 75’ini karşılıyor. Fındık günübirlik politikalarla yönetilecek bir ürün değildir.”

Fındığın milli ve stratejik bir ürün olduğunu söyleyen Başkan Kibar, fındık sektöründe her geçen yıl sorunların giderek arttığını kaydetti. Kibar, “Fındık sektöründe her geçen yıl gücüne güç katarak büyüyen bir tekelleşme oyunu var ve bu oyunu oynayanlar 2015-2016-2017 sezonunda birçok üreticimizi mağdur ederek maliyetinin altında ürün sattırdı. Bu durum üreticilerimizi üretim kanadından uzaklaştırıyor. Fındığımızın geleceğine zarar veriyor. Fındıkta verim ve kalite her geçen yıl düşüyor. Üreticilerimiz hastalık ve zararlılarla mücadele etme konusunda ekonomik gücünü kaybediyor. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını görmezsek ilerleyen yıllarda bölgemizde fındık tarımı ve ticaretten söz edemeyeceğiz” şeklinde konuştu.