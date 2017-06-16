Kızılay’dan 400 aileye gıda yardımı

Türk Kızılayı Fatsa Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi kimselere yönelik Ramazan yardımında bulunuyor. Yapılan yardımlarla ilgili bir açıklama yapan Türk Kızılayı Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, “Kayıtsız şartsız ve ayrım gözetmeksizin tüm insanlığın acısını dindirmek gibi kutsal bir amaçla yoluna devam eden Kızılay, bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor. Fatsa Kızılay Şubesi olarak tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi 400 aileye ulaşarak, et(kıyma, kuşbaşı) ve gıda paketi yardımında bulunduk. Ramazan ayında bir nebzede olsa bu ailelerimizin mutluluklarına ortak olmanın gururunu yaşıyoruz. Fatsa Kızılay Şube Yönetimi arkadaşlarıma ve gönüllü Kızılaycı dostlarımıza bu süreçte bizlere yardımcı oldukları için teşekkür ederiz” diye konuştu.