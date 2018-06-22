Kodlama ve robotik eğitimini alan kursiyerlere sertifikaları verildi

Kabadüz Merkez İlköğretim Okulu Kodlama Sınıfında gerçekleştirilen törende konuşan Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, bugün burada yapılan faaliyetin 20 yıl sonrasının Türkiye’sinin insan profiline dair bir faaliyet olduğunu söyledi.

Bilimde Öncü, Yerelde Güçlü Projesi kapsamında kodlama ve robotik eğitimini başarıyla tamamlayan öğretmenlere teşekkür eden Kaymakam Özerden, “Değişen gelişen dünyaya iyi bir nesil bırakmalıyız. Bu anlamada birçok zorlukla kodlama sınıflarını ilçemize kazandırdık. Kodlama sınıflarında eğitim gören öğrencilerimiz anne ve babalarından önceleri oyuncak almasını isterken şimdi ise farklı projeleri hayata geçirmek için elektronik devreleri almalarını istiyor. Çocuklarımızın velilerimizden bu isteklerini duymak bizleri ve öğretmenlerimizi çok mutlu ediyor” dedi.

Kursun verimli geçtiğine yürekten inandığını ifade eden Özerden, “Öğrencilerimizi, bilgisayar kullanım becerileriyle donatıp, sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede, teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımıza kodlamayı, yenilikçiliği ve girişimciliği öğreterek, sadece bilişim uygulamaları kullanan değil, yeni uygulamalar üretebilen ve pazarlayabilen bir nesil yetiştirmektir. Robotik kodlama eğitiminin çağın olmazsa olmazıdır. Robotik kodlama eğitimini alan öğretmenlerimiz bir dalga gibi çevresindeki öğrencilere de bunu öğretmeye başlayacak ve öğrenciler kodlama eğitimi aldıktan sonra aklına gelen projeler, problemler öğretmenlerin de yönlendirmeleriyle robota dönüştürülecek hale getirilecektir” dedi.

Öte yandan proje ile Kabadüz ilçesi haricinde sekiz ilçenin bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmenleri de kodlama ve robotik eğitimini aldı.

Konuşmanın ardından Kaymakam Özerden, öğretmenlere sertifikalarını verdi. Son olarak günün anısına toplu fotoğraf çektirildi.