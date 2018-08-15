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15 Ağustos 2018 11:22

Kurban satıcılarına sahte para uyarısı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde polisler tarafından kurban satıcılarına sahte para uyarısı yapıldı.

Kurban satıcılarına sahte para uyarısı

15 Ağustos 2018 11:22


Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri Kurtuluş Mahallesi’nde kurulan hayvan pazarında vatandaşlara “dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para” konularında broşür dağıtarak bilgilendirme yaptılar.


Hayvan pazarı girişi ve çay ocağı alanına konuyla ilgili afişler asıldı, hayvan sahiplerine ve vatandaşlara broşür dağıtıldı. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri hayvan satıcılarına dolandırıcılık ve sahte para konusunda dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.




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