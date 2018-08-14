Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yıldönümü

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Malazgirt Zaferinin 947’nci Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri ve Spor Kültür Festivali başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle bu sene Tayfun Gürsoy Parkı’nda kutlanacak festivalin açılış seremonisi gerçekleşti. 16 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan etkinlik kapsamında yaklaşık 200 sporcu mücadele edecek.

“Tokyo’da şampiyon olup, Türkiye’ye altın madalya ile dönmek istiyorum”

Açılış seremonisi öncesi açıklamalarda bulunan, dünya şampiyonu ve milli sporcu olan 19 yaşındaki Mete Gazoz, hedefinin 2020 yılında Tokyo’da düzenlenecek olan düzenlenen şampiyonada altın madalyayı almak olduğunu söyledi. Gazoz, “Bu yarışmanın 2’ncisi düzenleniyor. Yarışma kendini bir hayli geliştirmiş. Güzel bir yarışma olacağını düşünüyorum. Heyecanlı bir kapışma olacağını düşünüyorum. Benim hedefim, 2020 yılında Tokyo’da şampiyon olup, altın madalya ile Türkiye’ye geri dönmek. Bunun için çok fazla antrenman yapıyorum. Yılda 270 günden fazla kamptayız. Tabii bu yurt dışındaki kamplar hariç. Günde 6-9 saat arasında antrenman saatlerimizi değişiyoruz. 2020 yılında akıttığımız terin hakkını alacağımızı düşünüyorum” dedi.

Ordu İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise, seremoni öncesi yaptığı açıklamada, “Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yıl dönümü münasebetiyle, gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından desteklenen spor ve kültür festivali Ordumuzda başlıyor. Dünyanın en iyi okçuları ilimizde. 2’nci Uluslar arası Malazgirt Okçuluk Turnuvası yarın start alacak. Gerçekten güzel bir atmosfer var. Katılım çok yüksek, Gösteri 3 gün sürecek. 3 gün boyunca burada misafirlerimizi ağırlayacağız. Azerbaycan ve Gürcistan’dan Milli takım düzeyinden yarışmaya katılıyor. Bu manada Ordu güzel bir organizasyona adım atmış oldu” şeklinde konuştu.

Ardından programın açılış seremonisi gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunması ile başlayan program, sporcuların tören geçişi yapması ile devam etti. Okunan Kur’an-i Kerim ve edilen duaların ardından, çeşitli kılıç gösterileri yapıldı. Nefes kesen gösteriler, izleyicilerden tam not aldı.

"Anadolu’da İslam’a ve Türklere hazmedemeyenler, yaklaşık bin yıldır bizim varlığımıza hayır diyenlerle mücadelemiz devam ediyor"

Programda bir konuşma yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, 1071 Malazgirt Zaferi’nin sadece askeri bir zafer olmadığını belirterek, bu zaferi hazmedemeyenlerin, bin yıldır Türkiye’ye zarar vermek için çabaladıklarını aktardı. Vali Yavuz, "Malazgirt Zaferi aynı zamanda Anadolu’nun İslamlaşması, diğer taraftan Balkanlara kadar uzanacak diğer milletlerin İslam ileşereflenmesi demektir. Dolayısıyla sadece bu Türk’ün zaferi değil, aynı zamanda İslam’ın zaferidir. Nitekim Abbasi halifesi 1071’deki Malazgirt zaferinden sonra bu zaferi kutlayan bir hutbe irad edilmesi konusunda talimat vermiştir. İşte Anadolu’da İslam’a ve Türklere hazmedemeyenler, yaklaşık bin yıldır bizim varlığımıza hayır diyenlerle mücadelemiz devam ediyor. Türkler İslam ile şereflendikten sonra. İslam’a ve İslam topluluklara hizmet etmiş ve ilahi Kelimetullah’ın peşinde koşmuş ve şehadete adeta gül bahçesine girercesine koşmuştur. Türk’ün cesaretini kahramanlığı elbette imandandır. Biz gençlerimizi aynı imanla aynı cesaret adım atmalıyız, medeniyet değerlerimizi öğretmeliyiz. Ve bu vatana gözümüz gibi bakmalıyız. Gençlerimiz, çocuklarımız o ay yıldızlı bayrağımızı gördüğünde, gözler yaşarmalı, İstiklal Marşı’nı duyduğunda tüyleri diken diken olmalı ve Ezanı Muhammed’iyi duyduğunda da Allah’a huşu içerisinde yönelmelidir” şeklinde konuştu.

"1915’de dersini alanlar, son dönemde çeşitli entrikalar ile bu ülkeye diz çöktürmek istiyor"

"İslam’ı ve Müslümanlığı hazmedemeyenler, bunu bir kez çok denenmiş ve 1915’de en kesif ordularıyla küçücük bir kara parçasına hayasızca işgal etmek istemişlerdir" diyen Vali Yavuz, "1915’de dersini alanların, bu dersi yeterince almadığı anlaşılıyor ki, son dönemde çeşitli entrikalar darbe teşebbüsleri ve en sonunda ekonomik saldırılarla ülkemize savaş açmakta ve bu ülkeye diz çöktürmek istiyorlar. Herkes şunu iyi bilsin ki, Aziz Türk Milleti, dün tarih sahnesine çıkmış bir millet değildir. Yaklaşık 2 bin 200 yıllık devlet geleneği olan ve dünyadaki son evrensel ve emperyal imparatorluğun sahibi bir milletten bahsediyoruz. Tarihleri yüzyıllarla ifade edilen milletlerin, bugün gelişmiş tek istemeleri asla bir ölçü değildir olamaz. Milletleri büyük yapan tarihleridir, inançlarıdır, geçmişlerdeki başarılardır. Biz dün büyük millettik, bugün de büyük milletiz ve daha büyük millet olacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu asır, Türk’ün asrıdır"

Yapılan bütün oyunlara karşı, küresel güç Türkiye’nin inşa edileceğini aktaran Vali Yavuz, "Bir kez daha buradan söylüyorum, bu asır Türk’ün asrıdır. Bu asır bizim asrımızdır. Ne yaparsanız yapın biz küresel güç Türkiye’yi inşa edeceğiz. Biz hakkı hukuku haykıracağız. Bugün 81 milyon vatan evladının ikinci adresi yoktur Balkanların, Kafkasların, Ortadoğu’nun hatta Afrika’nın ikinci adresi Türkiye’dir. Eğer bu ülkeyi ihanet edenler ikini bir adres bulmuşlarsa ihanet etmeye devam etsinler. Ama bu ülkeye canını feda eden kanını akıtan, bizim aziz milletimiz elbette bu hainlere dersini de mutlaka verecektir” dedi.

Konuşmaların ardından Dombıra müziği ile tanınan Arslanberk Sultanbekov, katılımcılara çeşitli parçalarını seslendirdi.