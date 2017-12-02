Mete Yarar: “Terörün maliyeti 500 milyar dolar”

Ordu Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği “Yeni Dünya Düzeninde Güçlü Türkiye” adlı konferansa katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ve Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, Türkiye’de ve dünyada yaşanan son siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, yaşanan terör olaylarının Türkiye’ye maliyetinin 500 milyar doların üzerinde olduğuna dikkat çekerek, “Doğu ve Güneydoğu Bölgemizde yaşanan terör olaylarının ülkemize maliyeti 300 milyar dolardır. İran ambargosu, Suriye savaşı, Ukrayna, Gürcistan, Bosna Hersek ve bölgemizdeki diğer coğrafyalarda dış güçlerin müdahalesiyle vuku bulan kaos ortamının bize maliyeti 500 milyar doların üzerindedir” dedi.

“Türkiye’ye karşı bir algı operasyonu yürütülüyor”

Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, özellikle son zamanlarda Türkiye’ye karşı bir algı operasyonu yürütüldüğünü belirterek, “Amerika’da görülen davaya baktığımızda, kendi paçasını kurtarmak isteyenlerin kulaklarına fısıldanan bazı kelimeleri sürekli tekrar ederek bir algı oluşturmaya çalıştıklarını görüyoruz. Dünya Ticaret Kanunları çerçevesinde birtakım faaliyetler yürüttüklerini beyan eden ilgili şirketlerin İran ile ticaret yapması, diğer ülkeleri neden bu kadar ilgilendiriyor, neden onlar yaptığı zaman herhangi bir sorun olmuyor da biz yapınca sorun oluyor? Bunları düşünmek lazım” diye konuştu.

Ordu Kültür Sanat Merkezinde yoğun katılım ile gerçekleşen konferansa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve eşi Yeter Yılmaz, Genel Sekreter Bülent Civelek, Daire Başkanları, Protokol Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Konferansın ardından sahneye çıkan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Mete Yarar ve Veyis Ateş’e konferansa katılımları dolayısıyla teşekkür ederek, plaket ve çiçek takdiminde bulundu.