İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP'li Yılmaz: "Herkesi kucaklayacağız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Teşkilatı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek yerel seçim hazırlıklarına başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Teşkilatı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek yerel seçim hazırlıklarına başladı.


MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt başkanlığında Genel Başkan Devlet Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden MHP Ordu Teşkilatı yerel seçimlerde başarılı olma sözü verdi. MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, “Sayın Genel Başkanımız, 'Ordu Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm belediyeleri istiyorum' dedi. Biz de bunu emir telakki ettik ve Milletvekilimiz Cemal Enginyurt ve ilçe başkanlarımızla birlikte gidilmedik yer, sıkılmadık el bırakmadan çalışacağız. 20 gönül adamıyla el ele vererek Ordu'yu birlikte yönetmek için herkesi kucaklayacağız. Biz söz verdik. Ordu yaşanır, kavgasız gürültüsüz bir şehir olacak. Hizmet eden ve gençlerimize iş imkanları sağlayan bir belediyecilik vadediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.