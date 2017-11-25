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25 Kasım 2017 11:44

Moritanya’da balıkçılık Türklerin elinde

Atlas Okyanusu kıyısında, büyük kısmı çölle kaplı bir Afrika ülkesi olan ve 720 kilometrelik sahil şeridine sahip Moritanya’da balıkçılık sektörü Türklerin ekmek kapısı oldu.

Moritanya’da balıkçılık Türklerin elinde

25 Kasım 2017 11:44

3 yıl önce 2 tekneyle gittikleri Moritanya’da bugün yaklaşık 50 teknelik filoya ve yaklaşık bin tayfaya ulaştı.


Karadeniz’de balık türlerinin azalması üzerine yeni sulara açılmaya karar veren Karadenizli balıkçılar, yeni ekmek kapısı olarak Moritanya’ya akın ediyor. 3 yıl önce 2 tekneyle Moritanya’ya giden balıkçılar bugün boyları 50-60 metre arasında değişen yaklaşık 50 tekneyle Atlas Okyanusu’nda avlanıyor. Türkiye’den 3 bin 500 deniz mili uzaktaki Batı Afrika sahillerinde her gün ’Vira Bismillah’ diyerek avlanan Türk balıkçılar rızıklarını okyanusta yakaladıkları onlarca çeşit balıktan çıkarıyor. Türk balıkçılar tuttukları okyanus balıklarını yine Türk ve Çinlilerin kurduğu balık fabrikalarına satıyor. Balık fabrikaları da bunu dünyaya ihraç ediyor.



Tekne sayısı 50’ye ulaştı


Moritanya’da Atlas Okyanusu’na açılan balıkçılardan Şevket Karadeniz, Moritanya’da daha çok Karadenizli balıkçı bulunduğunu söyledi. Kendisinin 4 ay Atlas Okyanusu’nda avlandığını dile getiren Karadeniz, "Karadeniz’de balıkçılık artık azaldı. Balıkçılar burada giderlerini karşılaşamıyor. Moritanya’da ise her çeşit balık var. Oraya giden tayfalar 4-6 ay arasında çalışıyor. Moritanya’ya giden buradan daha fazla çalışıyor. 3 yıldır çalışan tekneler de var. Şu anda orada tekne sayısı 50’ye ulaştı. Çalışan personel sayısı ile yaklaşık bin civarında. Avlanan balıkları orada Türklerin ve Çinlilerin balık fabrikaları var, oraya satıyorlar" dedi.



"Aylık 9 bin lira kazanıyordum"


Moritanya’da 4 aylık süreler halinde çalışıldığını, kendisinin de Nisan’da gidip Ağustos’ta geldiğini belirten balıkçı Ahmet Aydın da, "Burada artık eskisi gibi balıkçılık olmuyor. Moritanya’da ise balıkçılık sektöründe çalışan iyi para alıyor. Mesela, burada asgari ücret alırken orada ise aylık 8-9 bin lira alıyoruz. 4 ay çalıştım orada. Çinlilerin ve Türklerin 23-24 tane balık fabrikası var. Balıklar oraya satılıyor. Orada her taraf deniz ve her türlü balık var. Gurbette olmanın zorluğu dışında başka bir zorluğu yok" diye konuştu.




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