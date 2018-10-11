Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolu Dolunay Mahallesi sahil yolunda Faruk Z. yönetimindeki 52 BS 673 plakalı otomobil ile Halil İbrahim Güdek'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletten savrulan sürücü Halil İbrahim Güdek yaralandı ve 112 Acil ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.