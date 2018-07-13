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13 Temmuz 2018 15:27

Muhtarlar Derneği Başkanı’ndan ’sigortasız işçi’ uyarısı

Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya, “Artık yurt dışından gelen işçiler sigortasız çalıştırtılmayacak ve çalıştırıldığı tespit edildiğinde çalıştıran kişiye ciddi derece ceza yazılacak” dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı’ndan ’sigortasız işçi’ uyarısı

13 Temmuz 2018 15:27


Fatsa artık daha fazla gelişiyor, birlik ve beraberlik içinde her şeyin üstesinden gelerek çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz diyen Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya, “Mahalle muhtarlarımızla sık bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Hizmet sırasına göre değil, aciliyetine göre mahallelerimizde hizmetler gerçekleşiyor. Son dönemlerde gündemimizde olan yabancı işçi çalıştırma konusunda vatandaşlarımızla buluşarak gerekli prosedürleri anlatıyoruz. Artık yurt dışından gelen işçiler sigortasız çalıştırılmayacak ve çalıştırıldığı tespit edildiğinde çalıştıran kişiye ciddi derece ceza yazılacak. Köylerimizde ve mahallelerimde çöp sorunlarımız vardı onun için çözümler geliştiriyoruz. Fındık sezonu öncesi şehirde ve şehir dışında yaşayan vatandaşlar köylerine dönecekler. Muhtar arkadaşlarımız köylerindeki eksikleri giderdiler. Mahallerimizde şuan için eksik yok” diye konuştu.




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