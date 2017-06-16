Nijerli arıcılara ‘arıcılık eğitimi’

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile yapılan proje kapsamında Nijer’den gelen 7 kişilik heyet, bir haftalık arıcılık eğitimi aldıktan sonra Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Balkanlıoğlu, TİKA tarafından Nijer’de arıcılığın geliştirilerek, bölge insanına geçim kaynağı oluşturulması amacıyla malzeme ve ekipman desteği sağlandığını hatırlattı. Vali Balkanlıoğlu, "Nijer’den gelen heyet Türkiye’de tek olan Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünde arı üretimi ile arıcılık faaliyetlerini geliştirme konularında bir hafta süren eğitim aldı. Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü önemli bir tesis. 10 milyon euro bütçesi ile, arıcılık sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet edilebilirliğini artırmak amacı ile gerçekleştirilen, yüzde 100 AB-İPA destekli sektörün en büyük projesi olan, ‘Arım Balım Peteğim Projesi’ ile yapılan tesiste eğitimler düzenlenmesi, yabancı ülkelerden arıcılıkla uğraşan kişilerin gelmesi son derece sevindirici. Nijer’den gelen misafirlerimiz de bu güzel tesiste eğitimlerini tamamlayarak dönüyor" diye konuştu.

Nijer Çevre ve Kırsal Alan Gelişim Bakanlığı Orman Danışmanı Fanta Djibril ise eğitimlerin çok güzel geçtiğini söyleyerek, "Ordu çok güzel bir şehir ve insanları da sıcakkanlı. Sayın Valim sizlere de gösterdiğiniz yakın ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyarette, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak da hazır bulundu.