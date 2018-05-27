Ünye’de Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında konuşan Başkan Enver Yılmaz Ordu’nun, 3 Kasım 2002 yılından tarihinden itibaren Türkiye’deki kalesi olduğunu hatırlattı. Seçimlerde, AK Parti oylarının giderek yükseldiğini aktaran Başkan Yılmaz, “Yüzde 34 ile Türkiye’de başladık, yüzde 42 ile Ordu’da devam ettik, Türkiye’de yüzde 49 buçuk olduk, Ordu’da yüzde 64 olduk. En son seçimdeki oyumuz yüzde 64, her seçimde oyunu arttıran bir siyasi partiyiz, tablo da ortada” dedi.

AK Parti’nin Ordu milletvekili aday listesindeki isimlerin kendileri için eşit olduğunu belirten Başkan Enver Yılmaz, “İlk sıradaki Dr. Şenel Yediyıldız ağabeyimizden, listemizin altıncı sırasındaki Yavuz Selim Kıran kardeşimiz de bizim için aynı değerde ve kıymette. O yüzden bugün burada ‘Bismillah’ deyip yola çıktık, arkadaşlarımızla beraber duamızı yaptık, Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan’ın elinin daha güçlü olabilmesi için Ordu’dan, Ünye’den Allah izin verirse 24 Haziran’da sandıkları patlatmaya hazır mıyız?” şeklinde konuştu.

Seçim çalışmalarının gece gündüz demeden devam edeceğinin altını çizen Başkan Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

“O bismillah ile devam edelim, bakınız süreç itibari ile katlanarak büyüyecek bir sevgi yumağı oluşacak. Biz araziye daha yeni indik, bizim seçim startı bugün başladı, dolayısı ile bundan sonra da o sinerjiyi ilçelerimizde, beldelerimizde, akşam iftarlarımızda, gece sahurlarımızda sizlerle beraber 24 saat olmak sureti ile devam ettireceğiz.”

SKM açılışına ayrıca, AK Parti milletvekili adayları Şenel Yediyıldız, Ergün Taşcı, Metin Gündoğdu, Hamide Aydemir Demir, Sait İnan, Yavuz Selim Kıran, 19 ilçe başkanı, partililer ve ilgililer katıldı.