Ordu Valisi: “Dilencileri çalıştıran suç şebekeleri var”

Bunun dışında dilenen varsa suç şebekeleri tarafından dilendirilen insanlardır” dedi.

Ramazan ayında dilenci sayısının artış gösterdiğini ve insanların dini duygularını istismar ederek milleti canından bezdirdiğini belirten Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, vatandaşların dilenen insan ile mağdur insan arasındaki ayrımı iyi yapması gerektiğini vurguladı. Vali Balkanlıoğlu, “Maalesef Ramazan ayı ile birlikte dilenci sayısı arttı. Ordu’da da yerli ve yabancı dilencilerimiz mevcut. Milleti canından bezdiriyorlar. Cami önlerinde milleti duygu sömürüsü yaparak yardım yapmaya teşvik ediyorlar. Esnaf insaf geziyorlar, trafik ışıklarında birden öne çıkıyorlar ve insanları rahatsız ediyorlar” diye konuştu.

“Mağdur insanlara devlet yardım ediyor”

Sosyal devlet anlayışı gereği valiliklerin mağdur insanların her türlü ihtiyacını giderdiklerini ve yardım yaptıklarını belirten Vali Balkanlıoğlu, vatandaşlara çağrıda bulundu. Vali Balkanlıoğlu, şöyle devam etti: “Başından beri hep söyledik. Ey ahali. Dilenenlerin eğer mağduriyetten dolayı dilenme durumu varsa her türlü ihtiyacını karşılama sözü veriyorum. Dilencilerin her türlü ihtiyacını gidereceğiz, söz. Yeter ki muhtaç olsunlar. Polise, zabıtaya, jandarmaya iletsinler, bak burada dilenci var desinler. Bu kişi ister yerli olsun ister Suriyeli de olsa hakikaten dilenecek kadar ihtiyacı varsa her türlü ihtiyacını giderme sözü veriyoruz. Devletimiz sosyal devlet, kesenin ağzını açmış. Her ay bize 500 bin lira para geliyor fakir fukaraya dağıtın diye. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ayrı para gönderiyor. Evde bakım yardımı yapılıyor. Birçok yardım türleri var. Her türlü ihtiyacını karşılama sözü veriyoruz. Mağdurlara, yaşlılara, toplumun dezavantajlı kesimlerine ev bile yapıyoruz.”

“Suç şebekeleri çocuk kiralıyor”

Bütün tedbirlere rağmen dilenen insanların suç şebekelerinin eline düşmüş kişiler olduğuna dikkat çeken Vali Balkanlıoğlu, şöyle konuştu: “Eğer bir adam ihtiyacı olmadığı halde dileniyorsa ona mani olacağız. Ama bunların birçoğu dışarıdan gelme. Bu işi meslek edinmişler. Başka şehirlerden geliyorlar. Dilenenleri yevmiye ile çalıştırıyorlar. Veya değişik suç şebekeleri gibi zorla dilendirilen çocuklar var. Ailelerine para verilip çocukları kiralanıyor. Minibüsle geliyorlar. Beyefendiler minibüste uzanıyor, yatıyor veya kahvelerde oturuyor. O zavallıları salıyorlar ve sokak sokak dilendiriyorlar. Akşam ise dilendirdikleri insanların hasılatını alıyorlar. Dilencilerin banka hesabında bir sürü paralar çıkıyor. Bazen dilenciye yardım yapan, dilenenden daha fakir.”