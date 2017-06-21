Ordu’da 2. çöp ayrıştırma tesisi kuruluyor

Orada çöp ayrıştırma tesisi kuruyoruz” dedi.

Altınordu’da uyguladıkları sistemi Ünye ilçesinde de hayata geçirmek amacıyla kuracakları mekanik ayrıştırma tesisinin ihalesini gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, yapılacak tesisin çöp döküm veya düzenli depolama alanı olmadığını, Altınordu ilçesindeki gibi ayrıştırma tesisinden ibaret olduğunu söyledi.

Başkan Yılmaz, “Daha önce söz verdiğimiz gibi Ünyemize yapacağımız mekanik ayrıştırma tesisimizin ihalesini gerçekleştirdik ancak ilçemizde bazı kişilerde ilimizin tüm çöpünü Ünye’ye getirecekmişiz ve buraya dökecekmişiz gibi bir algı var. Altını çizerek söylüyorum, biz Ünye ilçemizin hiçbir noktasında çöp döküm ve düzenli depolama alanı oluşturmuyoruz. Cevizdere mevkisinde Büyükşehir Belediyemize ait 80 dönüm alanın daha önce kömür deposu olarak kullanılan 2 dönümlük kısmına çöp ayrıştırma tesisi yapacağız” diye konuştu.

Yılsonuna kadar tamamlanacak

Yapılacak tesisin yıl sonuna kadar hizmete gireceğini belirten Başkan Enver Yılmaz, “10’a yakın ilçemizin çöpü Altınordu’ya taşınıyor ancak burada çöpler depolanmayıp ayrıştırılıyor. Ünye ilçemizde de sistem bu şekilde olacak. Mekanik ayrıştırma tesisimizin işletmeye alınmasıyla birlikte,7-8 ilçemizin çöpünü aktarma istasyonlarında toplayacak ve tırlarla bu tesisimize getireceğiz. Burada toplanan atıklar tesisimizde işlenecek, geri dönüşüm malzemeleri ayrıştırılacak ve Ünye Çimento Fabrikasına ATY hammaddesi gönderilecek. Geriye kalan organik atıklar ise boyutlandırma ve homojenizasyon işlemlerinin ardından, nihai olarak bertaraf edilmek üzere Çaybaşı ilçemizde kurulması planlanan biyometanizasyon ve biyokurutma tesisine gönderilecek. Ünyemizde bir gün dahi çöp stoklamayacak ve ülkemizin hatta dünyanın kullanmış olduğu sistemi burada da kurmuş olacağız” diye konuştu.