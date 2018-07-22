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22 Temmuz 2018 11:49

Ordu’da 3 kişi yanarak hayatını kaybetti

Ordu’nun Akkuş ilçesinde ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 3 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Ordu’da 3 kişi yanarak hayatını kaybetti

22 Temmuz 2018 11:49


Akkuş’un Ortabölme Mahallesi’nde Sabri Güneş’in (78) oturduğu ahşap evde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Evde bulunan Sabri Güneş, oğlu Hasan Güneş (53) ve gelini Zahide Güneş (49) yangında hayatını kaybetti.


İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı. Yapılan incelemenin ardından cenazeler morga kaldırılacak.


Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.




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