Ordu’da ahırlar değiştiriliyor

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, yeni hayvan barınaklarının inşa edilmesi için son 3 yılda önemli mesafe kat edildiğini söyledi. Yılmaz, “Yeni hayvan barınaklarının inşası konusunda 2014 yılında yüzde 50 hibeli ahır ve ağıl inşaatı desteklemesi başlatıldı. Yüzde 50 hibeli ahır ve ağıl inşaatı desteklemesi ile birlikte Ordu il genelinde 3 yılda toplam 2 bin 161 baş kapasiteli 52 ahır/ağıl yapımı tamamlandı. 18 adet ahırın ise inşaatı devam ediyor. Tamamlanmış olan 50 ahır ve ağıl için yaklaşık 4 milyon TL hibe ödemesi yapıldı. 2017 yılında ise 72 başvuru yapılırken bunlardan 24 üreticimizin başvurusu Bakanlığımızca uygun görüldü” dedi.

Bir yandan ahır ve ağıl düzenlemeleri yaparken bir yandan da buzağı ve malak desteklemelerini sürdürdüklerini belirten Kemal Yılmaz, 2016 yılında 14 bini aşkın yetiştiriciye 9,5 milyon TL buzağı,152 yetiştiriciye yaklaşık 100 bin TL malak destekleme ödemesi yapıldığını söyledi.

Yılmaz, 2016 yılında buzağı başına destekleme miktarı 350 TL iken bu rakamın 2017 yılında 550 TL’ye çıkartıldığını, çiğ sütte ise 2017 yılında bin 727 üreticiye 435 bin 793 TL destekleme ödemesi yapıldığını da sözlerine ekledi.