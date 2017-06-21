Ordu’da balık avı azaldı

Hamsi dahil diğer balıklarda üretim düşüşü olurken tek artış palamut balığında oldu.

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2013 yılında avlanma yoluyla 25 bin 228 ton, 2014 yılında 18 bin 532 ton, 2015 yılında 26 bin 113 ton su ürünleri üretimi gerçekleşirken 2016 yılında son yılların en büyük düşüşü yaşanarak yaklaşık 15 bin ton balık avlandı.

Hamsi de şok düşüş

Su ürünleri içerisinde en çok avlanması beklenen hamsi üretimi ise beklentilerin oldukça altında gerçekleşti. Son yıllarda hamsi üretimindeki düşüş 2016 yılında kendini gösterdi. Buna göre 2013 yılında toplam 22 bin ton, 2014 yılında 14 bin 117 ton, 2015 yılında yaklaşık 20 bin ton hamsi avcılığının yapıldığı Ordu’da 2016 yılında sadece 6 bin 220 ton hamsi avlandı. 2013 yılında bin ton, 2014 yılında Bin 608 ton, 2015 yılında 3 bin 378 ton avlanan istavrit üretimi 2016 yılında bin 540 ton olarak gerçekleşti. Yine 2013 yılında 841 ton, 2014 yılında Bin 229 ton, 2015 yılında Bin 821 ton olarak avlanan mezgit üretimi ise 2016 yılında bin 569 tona düştü. 2013 yılında 323 ton, 2014 yılında 756 ton, 2015 yılında 323 ton olan palamut ise 2916 yılında büyük bir artış göstererek 4 bin 875 ton olarak avlandı.