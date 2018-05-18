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18 Mayıs 2018 14:12

Ordu’da balık çok, talep yok

Ramazan ayının gelmesiyle Ordulu balıkçıların tezgahları şenlenirken, talebin az olması nedeniyle de fiyatlar düştü.

Ordu’da balık çok, talep yok

18 Mayıs 2018 14:12


15 Nisan’dan sonra av yasağı döneminde az miktarda avlandığı için yüksek seyreden balık fiyatları, Ramazan ayında düşüşü yaşadı. Ordulu balıkçılar, Ramazan ayının bereketi ile geldiğine dikkat çekerek, hava şartlarının olumlu gittiği halde fiyatların daha da düşeceğini belirttiler. Fiyatların bir hayli düştüğünü belirten balıkçılar ayrıca su ürünlerinin, kırmızı et ve tavuk ürünleri kadar talep görmediğine dikkat çektiler.


Ordu’da balıkçılık yapan Aziz Ceylan, Ramazan ayının ikinci gününden tezgahların dolup taştığını söyledi. Denizlerin bereketlendiğini ve bu gidişle ilerleyen zamanlarda fiyatların daha da düşeceğini aktaran Ceylan, “Hava şartları bu şekilde gider ve balıklar da bu şekilde bol çıkarsa, fiyatlar bir hayli düşecek. Şu zamanda mezgit balığı 25 TL iken, şimdi kilogramı 15 TL’ye kadar düştü. Barbun 35 TL’den 20 TL’ye düştü. Yani balıklarda çok ciddi fiyat düşüşü var. Çünkü balık çok ama talep yok. İnşallah ramazanda yaşadığımız bu bolluğu havalar iyi gider de önümüzdeki aylarda da yaşarsak, bol bol balık yeriz” dedi.


Ramazan’da vatandaşların daha çok ucuz balık tercih ettiğini aktaran Ceylan, gün içerisindeki halsizlik ve bitkinliğin iftarda balık tüketerek aşılacağını da dikkat çekti.




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