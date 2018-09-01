Ordu’da çocuk işçiliği önleniyor

Ordu’nun ilçelerine gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının henüz gelişim çağında olmalarına rağmen ağır işlerde çalışmalarını önlemek amacıyla başlatılan çalışmaya özel kuruluşlarda destek veriyor. Ünye ilçesinde yaklaşık 60 yıldır faaliyet gösteren ve sektörün önemli firmaları arasında bulunan Durak Fındık A.Ş., İkizce Kaymakamlığı ile bir protokol yaparak ‘Her çocuk bir dünya’ sloganı ile fındık tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesi ve fındık hasadı süresince çocukların güvenli bir ortamda sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanmalarını sağladı.

Çalışma kapsamında İkizce ilçesine fındık hasadı için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ile yöredeki 5-14 yaş arasındaki 340 çocuk kamplarda oldukları süre içinde yaş gruplarına uygun olarak sınıflarda gelişimlerine uygun modüllerle eğitime alındı.

Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ile yöredeki çocukların kültürel kaynaşmalarının da sağlandığı çalışmada sadece bununla yetinilmedi. Çocuklara eğitim çalışması yapılırken mevsimlik tarım işçisi kadınlar ile ilçe kırsalındaki kadınlarda çocuk işçiliği konusunda bilinçlendirildi.

“Çocuk işçiliği en çok tarım sektöründe”

İkizce Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, ilçeye her yıl farklı coğrafi bölgelerden yaklaşık 4 bin civarında mevsimlik tarım işçisi geldiğini belirtti. Kaymakam Yerlikaya, “Bu misafirlerimiz ekonomimize büyük katkılar sağlarken onların çalışma şartları ve en temel insani gereksinimlerinin azami oranda karşılanması büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla fındık firmamızın destek olduğu sosyal proje önemli bir boşluğu doldurmuştur. Çocuk işçiliği özellikle içinde Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde daha sık rastlanmaktadır. Dünya Çalışma Örgütü’nün verilerine göre çocuk işçiliği olgusu en çok tarım sektöründe görülmektedir. Bu projemizin amacı Türkiye’nin çeşitli yörelerinden İkizce ilçemize gelen mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına başta eğitim faaliyetleri olmak üzere sosyal ve sportif etkinlikler ve sağlık taramaları ile gelişimlerine katkı sağlamak ve onlara bir nebzede olsa yanlarında olduğumuzu hissettirebilmektir” dedi.