Ordu’da ‘Hatalı sürücüye kırmızı düdük’ uygulaması başladı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı tatilinde sürücülerin güvenli yolculuk yapmasına katkıda bulunmak için başlatılan ’Hatalı sürücüye kırmızı düdük’ uygulamasını Ordu’da başlattı. Vali Yavuz, Altınordu ilçesi giriş ve çıkışlarında yaptığı uygulama ile durdurulan araçlardaki çocuklara ebeveynlerinin kural ihlali yapıp, yapmadığını sordu. Çocuklara, kural ihlali yapılması halinde kendilerinin de temsili trafik polisi olabileceğini hatırlatan Vali Yavuz, kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür verdi.

Vali Yavuz, ayrıca araçta bulunan çocuklardan aşırı hız yapılmaması yönünde ebeveynlerini uyarmalarını, gerekirse verilen düdüğü çalmalarını istedi. Vali Yavuz, emniyet kemeri kullanımının önemini, yolculuk sırasında cep telefonuyla konuşmanın kazaya neden olabileceğini de aktardı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, şehrin giriş ve çıkış noktalarında 53 trafik polis ve jandarmasıyla denetimlerin yapıldığını, sürücülerin ve vatandaşların kuralları uymaları için gerekli uyarıların yapıldığını belirtti. Bu çalışmada çocuklarında katkısını istediklerini, trafik kurallarına uymayan sürücüleri kırmızı düdükleriyle uyarmalarını istediklerini vurgulayan Vali Yavuz, “Bayramlar sevinç ve kavuşma günleridir. Bu günler ayrılık ve acı günleri olmamalıdır. Vatandaşlarımızdan ve sürücülerimizden istediğimiz o ki, kazaların üçte birinin aşırı hızdan kaynaklandığını unutmayalım. O sebeple vatandaşlarımızın aşırı hızdan kaçınmalarını, yorgun ve uykusuz yola çıkmamalarını, trafik kurallarına, trafik görevlilerinin ikazlarına uymalarını bekliyoruz” dedi.