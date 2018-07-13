Ordu’da Jandarma ile çocuklar güvende

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların gözetilmesi ve yanında ebeveynleri olmayanların tespit edilmesi amacıyla, parklarda, mesire ve piknik alanlarında, göl, gölet ve sulama kanallarının bulunduğu bölgelerde, internet kafe, kahvehaneler, metruk binalar ile çocukların sıklıkla bulunduğu cadde ve sokaklarda ayrıca her türlü kurs binası ve çevresinde uyuşturucu madde satanların, çocuk istismarcılarının ve aranan şahısların yakalanması maksadıyla “Çocuklarımız Güvende-2” uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda ise, 2 bin 12 kişi, 137 araç kontrol edildi. 146 umuma açık yerin de denetlendiği uygulamada, 2 işyerine cezai işlem uygulandığı belirtildi. Yapılan sorgulama sonucu aranan 4 şahıs yakalandığı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği kaydedildi.