Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 21:19

Ordu’da Jandarma ile çocuklar güvende

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, huzur ve güvenliğin sürdürülmesi için “Çocuklarımız Güvende-2” uygulaması gerçekleştirildi.

Ordu’da Jandarma ile çocuklar güvende

13 Temmuz 2018 21:19


İl Jandarma Komutanlığı tarafından, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların gözetilmesi ve yanında ebeveynleri olmayanların tespit edilmesi amacıyla, parklarda, mesire ve piknik alanlarında, göl, gölet ve sulama kanallarının bulunduğu bölgelerde, internet kafe, kahvehaneler, metruk binalar ile çocukların sıklıkla bulunduğu cadde ve sokaklarda ayrıca her türlü kurs binası ve çevresinde uyuşturucu madde satanların, çocuk istismarcılarının ve aranan şahısların yakalanması maksadıyla “Çocuklarımız Güvende-2” uygulaması gerçekleştirildi.


Yapılan çalışmalar sonucunda ise, 2 bin 12 kişi, 137 araç kontrol edildi. 146 umuma açık yerin de denetlendiği uygulamada, 2 işyerine cezai işlem uygulandığı belirtildi. Yapılan sorgulama sonucu aranan 4 şahıs yakalandığı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç