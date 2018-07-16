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16 Temmuz 2018 17:37

Ordu’da, kayıp şahsın cesedine ulaşıldı

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde 2 gün önce kaybolan şahsın, ırmakta cesedine ulaşıldı.

Ordu’da, kayıp şahsın cesedine ulaşıldı

16 Temmuz 2018 17:37


Olay, ilçeye bağlı İlküvez Mahallesi’ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce odun tomrukları toplamak için evden ayrılan 38 yaşındaki Mehmet Balcı, geri dönmeyince yakınları merak ederek, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine çevrede AFAD yetkilileri, çevrede arama çalışması başlattı. Irmaktaki gölette arama çalışmaları sürdüren dalgıçlar, Mehmet Balcı’nın cansız bedenine ulaştı. Ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda ise, Mehmet Balcı’nın tomrukları toplamak isterken 7 metre yükseklikten dengesini kaybederek, gölete düştüğünü belirledi.


Şahsın cesedi, Otopsisi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna getirilirken, konuyla alakalı tahkikat sürüyor.




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