Ordu’da obezite ve sağlıklı beslenme semineri

Dr. Erkan Aksoy, "Obezite ve metabolizma hastalıklarında ameliyat olma gereğini oluşturan durumlara tekrar dönmemek için diyet ve spor çok önemli bir yer tutuyor” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Dr. Erkan Aksoy, ameliyatını gerçekleştirdiği hastalarıyla hastanede düzenlenen yemekli organizasyonda bir araya geldi. Obezite ve diyabet cerrahisi ameliyatı olan 70’e yakın hastanın katıldığı seminerde obezite hastalarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Opr. Dr. Erkan Aksoy, “Ameliyat sonrası hastalarla diyalog bizim için çok önemli. Hastalarımız obezite ve diyabet ameliyatından sonra yeni bir hayata başlıyorlar. Ameliyatın başarısı kadar ameliyat sonrası hastalarımızın takibi de son derece önemlidir. Obezite ve metabolizma hastalıklarında ameliyat olma gereğini oluşturan durumlara tekrar dönmemek için diyet ve spor çok önemli bir yer tutuyor” diye konuştu.

Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Dilara Demirel ise obezite ameliyatı sonrası hastaların verdikleri kiloları geri almamaları için sağlıklı beslenme alışkanlıkları hakkında bilgiler verdi.

Seminere katılan hastalar, yeni bir hayata başladıklarını, artık daha konforlu ve rahat bir hayat yaşadıklarını belirterek, bu tür programların kendilerini daha fazla motive ettiğini, ameliyat sonrası kazanımlarını korumak için daha fazla gayret gösterme isteği uyandırdığını, sağlıklı bir vücuda sahip olmak yönündeki çabalarını desteklediğini ifade ederek kendilerine gösterilen bu yakın ilginin, özenli takibin ve kaliteli hizmetin devamını bekledikleri yönünde temennilerini dile getirdiler.