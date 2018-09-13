Ordu'da yaşlılar sağlıklı yaşlanıyor

Proje kapsamında 30 personel ve 11 araçla il genelinde hizmet verdiklerini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Proje kapsamında il genelinde tespit edilen yaşlılarımızın evlerinde her türlü tamirat ve tadilat yapılırken, kişisel bakımları ve evlerinin düzenli temizliği de yine görevlilerimiz tarafından yerine getirilmektedir. Hükümetimizin verdiği sonsuz destek ile birlikte Büyükşehir Belediyemizin hayata geçirdiği hizmetlerle Ordu güzel oldu" dedi.

Yaşlıların hayatı kolaylaşıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından finanse edilen, Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Yaşlı Destek Programı (YADES) Projesi kapsamında yaşlıların ev temizliği, onarımı, kişisel bakımı ve ulaşım hizmetleri devam ediyor. Başkan Enver Yılmaz, “Proje kapsamında tüm ilçelerimizde tespit edilen yaşlıların evlerinde her türlü bakım onarımının yanı sıra kişisel bakımları ve evlerinin düzenli temizliği de görevliler tarafından yapılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Bünyesinde oluşturulan YAŞAD merkezi bünyesinde 30 personel 11 araç yaşlılarımızın hizmetine sunuluyor. Tek başına yaşayan ya da sağlık durumu nedeniyle de evini temizlemekte zorlanan yaşlı vatandaşlarımıza ücretsiz günlük temizlik hizmeti sunuyoruz. Yerleri silip süpüren, cam, kapı ve halıları da temizleyen ekipler, mutfak banyo, tuvalet temizliğinin yanı sıra balkonları da yıkayarak adeta yaşlıların eli kolu oluyor. Ekiplerimiz İhtiyaca göre; kapı kolları, musluk tamiri, elektrik tamiri ve ampullerin değiştirilmesi, kırılan mobilyaların onarımı, boya-badana, çatı tamirleri, sıva tamiri gibi birçok konuda da tadilat desteği sunuyor. Yaşlılarımızın resmi kurum ve kuruluşlarda (Hastane, postane, adliye, banka vb.) olan işlerini kolaylaştırmak amacıyla hidrolik asansörlü özelliğinde tekerlekli sandalye kullanan engelli yaşlılarımızın da faydalandığı mobil engelli aracı 19 ilçenin tamamına hizmet veriyor. Her daim yaşlıların yanındayız” şeklinde konuştu.

“Büyüklerimizin hayır duasını alıyoruz”

Büyükşehir olarak sosyal projelere büyük önem verdiklerini belirten Başkan Yılmaz, "İşimiz gücümüz Ordu diyerek çıktığımız yolda çok şükür her alanda Ordumuzun farkını hizmetlerimizle ortaya koyduk. Alt yapı üst yapı çalışmalarımızı hızla sürdürürken Sosyal belediyecilik alanında da çok başarılı çalışmalara imza attık. Bu hizmetlerimizden biri olan 'YAŞAD Projesi' sayesinde büyüklerimizin hayır duasını alıyoruz. Projenin Ordu'da uygulanmasında bize destek veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Gerek merkezi hükümetimizin gerekse Büyükşehir Belediyemizin hayata geçirdiği hizmetlerle Ordu güzel oldu" diye konuştu.