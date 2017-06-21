Ordu’daki çağrı merkezi 300 kişi arıyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde çağrı merkezi olarak faaliyet gösteren özel firma ile Ordu Valiliği arasında artı istihdam sağlamaya yönelik protokol imzalandı. Buna göre 2017 yılının başından itibaren 252 kişiyi istihdam eden firma, artı istihdam kapsamında 300 kişi daha istihdam edecek.

Protokol imza töreninde bilgi veren çağrı merkezi yöneticisi Soner Moyda, firma olarak Ordu’daki çağrı merkezinde Ocak ayında 25, Şubat ayında 9, Mart ayında 21, Nisan ayında 111, Mayıs ayında 86 olmak üzere son 5 ayda 252 kişiyi istihdam ettiklerini, önümüzdeki dönemde ise 300 kişilik alım planladıklarını söyledi.

Vali İrfan Balkanlıoğlu, ülke genelinde başlatılan istihdam çalışmaları kapsamında yaptıkları çalışmalar ile Ordu ili olarak 6 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirtti. Bir çağrı merkezi firmasının bir anda 300 kişiye istihdam sağlamasının takdir edilmesi gerektiğini belirten Vali Balkanlıoğlu, “Dar bir alanda bu kadar fazla istihdam ancak çağrı merkezlerinde sağlanıyor bu bakımdan şanslıyız. Çağrı merkezi deyince insanların çeşitli telefonlardan çağrıyı aldıklarını algılamamak lazım. Aynı zamanda meslek ve sanat da öğreniyorlar. Hangi kurumun adına çağrı alıyorlarsa o kurumun adına işleyişini, yapısını, dokusunu öğreniyor ve oradan başka kurumlara transfer olmak da mümkün oluyor” dedi.