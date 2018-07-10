Ordu’daki Kültür Yolu’nun ilk etabı tamamlanıyor

Şu ana kadar yaklaşık 15 milyon liralık kaynak aktarılan Kültür Yolu projesi kapsamında Yalı Kilisesi, Yaşayan Kültürel Miras Müzesi, Kadılar Yokuşu, Bakırcılar Arastası, Orta Çarşı gibi restorasyonların ardından sit alanı olarak tanımlanan bölgede sokak sağlıklaştırma ve bina dış cephe giydirme çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm tarafından aktarılan 1 milyon 800 bin liralık ödenek sonrası başlayan çalışmaları inceleyen Ünye Belediye Başkanı, Kültür Yolu projesinde önemli bir aşamanın sonuna doğru gelindiğini ifade etti.

Ünye Belediyesi tarafından kamulaştırılan ve Belediye Konukevi olarak hizmet verecek olan Sabri Kadı Konağı’nda da incelemelerde bulunan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, tarihi bir eseri daha Ünye’ye kazandırmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, eserin bu ay içerisinde hizmete açılacağını belirtti.

"Ünye’yi ilmek ilmek işledik"

Ünye’yi 4 yılda ilmek ilmek işlediklerini dile getiren Başkan Çamyar, Kültür Yolu projesinin 3 etaptan oluştuğunu kaydetti. Başkan Çamyar, "Birinci etabımız Yalı Kilisesi’nden başlayıp, Kefeli Han’da biten 1,8 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. Bu güzergah içerisinde 19 adet tarihi eser var. Ekibimizle beraber hep ifade ediyoruz. Tarihi eserle uğraşmak, iğneyle kuyu kazmak gibi zor bir uğraş. Çünkü vefat edenlerin mirasçı sayısı çok fazla. Her biriyle ya kamulaştırma yapmak ya da tek tek görüşmek gerekiyordu. Ünye’de halının altına süpürülmüş ne kadar mesele var ise bunu çözmekle ilgili kendimizi sorumlu hissettik. Vatandaşın bize vermiş olduğu emaneti layıkıyla taşıdık ve bu eserleri de birer birer gün yüzüne çıkarttık” dedi.

Kültür yolu 1. etap çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çamyar, “Yalı Kilisesi’nin restorasyonunu bitirdik ve etrafında düzenlemeler yaptık. Yapılanları çok çabuk unutuyoruz ve baktığımızda hep varmış gibi geliyor. Yine Saray Hamamı’nı bitirdik. Açılışla ilgili Türkiye’de bürokrasiden şikayet ediyoruz. En fazla şikayet edenlerden biri de benim. Sayın Cumhurbaşkanımızda şikayet ediyor. İnşallah yeni sistem ile birlikte bu ortadan kalkmış olacak diye düşünüyorum. Bu aks ile alakalı bir diğer durağımız müze evimizdi. Müze evimize fonksiyon yükleyerek Yaşayan kültürel miras müzesine çevirdik. Bu çalışmamızla ilgili birçok ödül aldık. Yine Avrupa Müze akademisi ödülüne başvurumuzu yaptık. İçerisinde bulunduğumuz alandaki bina gördüğünüz bina ise harabe bir haldeydi. Restorasyon çalışmamız sonrası şu anda Ünye’nin en güzel eseri ortaya çıkıyor. 20-21 Temmuz tarihinde yani 10 gün sonraya burası şekillenmiş olacak” diye konuştu.

"Ünye tarihi kentler birliği toplantısına ev sahipliği yapacak"

Ünye’nin çok önemli bir organizasyona imza atacağını ve 20-21 Temmuz tarihlerinde Tarihi Kentler Birliği toplantısına ev sahipliği yapacağını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Tarihi kentler birliğine üye 550 belediyeyi Ünye’de ağırlayacağız. Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı da mutluyuz. Onun için belediye konukevini o tarihe yetiştirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Ünye’de sit alanı olarak bilinen bölgede sokak sağlıklaştırma ve dış cephe çalışması başlattıklarını belirten Başkan Çamyar, Hacı Emin Caddesi’nden başlamak üzere yürütülen çalışma ile 1,8 milyon liralık bir projenin hayata geçeceğini söyledi. Başkan Çamyar, "Bu ihale ile beraber Kültür Yolu’nun yüzde 90’ı bitmiş olacak. Geriye Saray Caddesi kalıyor. Orayı da bir başka paketin içerisinde hallettiğimizde bu güzergahın tamamının dış cepheleri ve zemini bitmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Ünye Kalesi’nde dehlizlerin açma çalışmalarının başladığını da sözlerine ekleyen Başkan Çamyar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ağustos aynın sonu itibarı ile de restorasyonla ilgili Kültür Bakanlığımız kalede ihaleye çıkmış olacak. Yine Ada Bakkaliyesinin orayla ilgili de geçtiğimiz günlerde paylaştık 1,5 milyonluk bir projemizin 1 milyon yüz bin lirası liralık kısmı Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından onaylanmış oldu, orada da binaların dış cepheleri ve zemin iyileştirilmiş olacak."