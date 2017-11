Ordu’nun tek kişilik kadın orkestrası

Sazı ve orgu ile hemcinslerini doyasıya eğlendiren 45 yaşındaki Hacer Özen, çocukluktan beri müziğin içinde olduğunu söyledi. Özen, kullandığı müzik aletlerini ustaca kullanırken gittiği her yerde en iyi şekilde herkesi eğlendiriyor.

20 yıldır profesyonel olarak saz ve org çaldığını söyleyen Hacer Özen, “Düğün ve nişanlara yıllardır gidiyorum. Daha çok beni tercih edenler kapalı bayanların düzenlediği özel günler oluyor. Erkek çalgıcı istemeyenler bana ulaşıyor ve onların organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Fatsa başta olmak üzere Ünye, Ordu, Terme, Samsun gibi yerlere giderek orada insanları eğlendiriyorum. Kendim çok duygusal bir insan olduğum için her şeyi içime atıyor, orada kendimce yaşıyordum. Zamanla müziğe karşı ilgi duydum. Derdimi çalgı aletleri ile paylaştım ve sonunda bu sanatçı yönüm ortaya çıktı. Tüm derdimi sıkıntılarımı müzik çalarak atlattım. Düğünlere ve özel günlere giden Karadeniz Bölgesi’nde sadece benim. Bayan arkadaşlar düğünlere şarkı söylemeye gidiyorlar fakat hem çalıp hem söyleyen tek benim diyebilirim. Bu işten para kazanıyorum. Ekmek teknem müzik aletlerim. İşimi ve insanları çok seviyorum” dedi.

"İlk başladığım yıllarda olumsuz tepkilerle çok karşılaştım"

"İlk başladığım yıllarda olumsuz tepkilerle çok karşılaştım" diyen Özen, “Düğünlerde veya nişanlarda beni görenler ilk başta biraz yadırgadılar. Yıllar geçtikten sonra herkes alıştı. Ömrümün yettiği kadar müzisyenlik yapmayı istiyorum” şeklinde konuştu.

Bayanların toplumda farklı bir işi yaptıklarında yadırgandıklarını ifade eden Demet İncepınar isimli bayan ise, "Hacer ablamız işinde çok başarılı. Vazgeçmeden 20 yıl boyunca müzik çalarak insanları eğlendiriyor. Ben de bir kadın olarak çok mutlu oldum. İsteyip bu işi devam ettirdiği için kendisine hayatı boyunca başarılar diliyorum. İlk gördüğümde ben de şaşırdım fakat kadınlar bu toplumda her işi en iyi şekilde yaptığının örneğini Hacer Özen herkese kanıtlamıştır” diye konuştu.

"Bizler Hacer Özen’i tüm organizasyonlarımıza çağırarak kadınlar matinemizi ve etkinliklerimizi onun sayesinde eğlenceli bir şekilde gerçekleştiriyoruz" diyen Yardım Sevenler Derneği Fatsa Şube Başkanı Nimet Koç, “Genelde bayanlardan oluştuğu için üyelerimiz etkinliklerimiz her zaman eğlenceli geçiyor. İsteyen oynuyor, isteyen ise onun hoş sesini dinliyor. Yıllardır her etkinliğimizde kendisini çağırıyoruz ve bizlere her zaman destek sağlıyor” ifadelerini kullandı.