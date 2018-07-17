Ordu’ya cenaze hizmetleri binası yapılıyor

Sorumluluk alanında bulunan tüm mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması da yürüten Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde yeni bir cenaze hizmetleri binasını hizmete sunmak için yoğun mesai harcıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini yükseltmek için kısa bir süre önce ihalesini yaptığı Altınordu ilçesi cenaze hizmetleri binası inşaatında önemli bir mesafe aldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Karapınar Mahallesi’nde çalışmaları devam eden hizmet binasının toplam 3 bin 132 metrekarelik arsa alanı ve bin 205 metrekare de inşaat alanına sahip olduğunu belirterek, "Karşılama alanı da bulunan proje kapsamında 6 adet gasilhane, taziye odası, morglar, idari birimler ve toplantı odası yer alıyor. Altınordu ilçemizde hayata geçirilecek yeni hizmet binamızla cenaze hizmetlerimizin kalitesini daha da artırıyoruz" diye konuştu.

"Doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımızın yanındayız”

Başkan Yılmaz Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü bu çalışmalarla hem kültürümüzün hem de inancımızın bir gereğini yerine getirdiğinin altını çizerek, "Belediyecilik, doğumdan ölüme kadar vatandaşın hayatını kolaylaştıran ve onu rahat ettiren hizmetlerin genel adıdır. Cenaze sahiplerinin talep etmesi durumunda cenazenin defnedilmesiyle ilgili her türlü işlem Büyükşehir Belediyemiz tarafından yerine getirilmektedir. Cenaze defin işlemlerinde Büyükşehir Belediyemiz cenazenin tüm malzemelerini temin ederek yıkama ve nakil işlemlerini yerine getirmekte ve bu hizmetlerden hiçbir ücret talep etmemektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca sevinçlerini değil, üzüntülerini de hep birlikte paylaşıyoruz. Verdiğimiz her hizmet, halkımızın hayır dualarıyla birleşirse bundan büyük mutluluk ve gurur duyarız" dedi.