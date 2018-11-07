Oryantiring sporcuları Ulugöl'de buluştu

Ordu'da, aralarında farklı ilden gelen öğrencilerin de bulunduğu toplam 70 sporcu, Gölköy ilçesinde oryantiring sporu için bir araya geldi.

Ordu Penbe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında, aralarında farklı illerden gelen sporcuların bulunduğu toplam 70 sporcu, Ulugöl Tabiat Parkı'nda bir araya gelerek kamp yaptı.

Proje hakkında bilgilendirme yapan Penbe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi Rehber Öğretmeni ve Proje Kordinatörü Onur Torun, öğrenciler ile birlikte “Neden olmasın” diyerek projeyi başlattıklarını söyledi. Projenin, küçük bütçeli olmasına rağmen etkisinin büyük olduğunu ifade eden Torun, “Ordu'da oryantiringi en üst seviyelere taşımak için çeşitli organizasyonlar ve yarışlar planladık. Neden dünya şampiyonu sporcular ve takımlar başta okulumuz olmak üzere Ordu'dan çıkmasın? Düşüncesi ve Ordu sporcularını daha da geliştirmek için hummalı bir çalışma başlattık” dedi.

Ulugöl'de gerçekleştirilen kampın sporculara katkısı olduğunu ve öğrencilerin keyif aldığını ifade eden Torun, buradaki ilk yarışları uzun mesafe olarak yaptıklarını aktardı. Torun, katılımcılara çeşitli hediyelerin verildiğini de belirterek, dereceye giren sporcuların da ödüllendirildiğini söyledi. Projenin ikinci gününde ise 4 milli sporcunun katılımı ile Ordu'da oryantiringin yaygınlaşması konulu panel düzenlendiği anlatan Torun, “Panelin ardından milli sporcuların da katıldığı bir uzun mesafe yarışı daha yapıldı. Kapanış etkinliği ile birlikte projemizin en önemli ayağı tamamlanmış oldu” şeklinde konuştu.