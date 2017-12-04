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04 Aralık 2017 09:31

Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

04 Aralık 2017 09:31


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Can K. yönetimindeki 52 DJ 089 plakalı otomobil, Ordu-Samsun karayolu Dolunay Mahallesi’nde yolun karşısına geçmekte olan Ali Yanmaz’a (62) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Yanmaz için çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Yanmaz, ilçedeki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanmaz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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