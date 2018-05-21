Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 13:30

Pazarda Ramazan bereketi

Ramazan ayının bereketiyle geldiğini söyleyen Fatsalı pazarcılar, “Ramazan’la birlikte işlerimiz açıldı.

Pazarda Ramazan bereketi

21 Mayıs 2018 13:30

Her zaman olduğu gibi bereket ayının geldiğini fazlasıyla hissettik" dediler.


Fatsalı pazarcılar kurdukları tezgahlarda taze ve yerli ürünleri halkla buluşturduklarını ifade ettiler. Pazarcılardan Kadir Karabayır, “Yaz mevsiminin başlangıcında özellikle meyve-sebze ve gıda ürünleri satan iş yerleri, piyasanın durgun olduğundan yakınıyordu. Ancak esnaflar bugünlerde Ramazan’ın bereketini fazlasıyla hissettik. Ramazan ayıyla beraber sahurluk ve iftarlık malzeme satışları arttı. Bu nedenle piyasa canlandı” dedi.


Ramazan’ın bereketiyle artan satışlardan memnun olduklarını dile getiren Sezgin Onmuş ise, "Ramazan ayını daha iyi geçirmek isteyen vatandaşlar maddi imkânlarını zorluyor. Böyle olunca da çarşı-pazarda büyük hareketlilik yaşanıyor. Bizler de ürünlerimizi en uygun şekilde müşterilerimize sunuyoruz. Bayram haftası ise satışlarımızda patlama bekliyoruz” diye konuştu.


Vatandaşlar ise fiyatları biraz pahalı bulduklarını, ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yaptıklarını belirttiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
21
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç