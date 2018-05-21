Pazarda Ramazan bereketi

Her zaman olduğu gibi bereket ayının geldiğini fazlasıyla hissettik" dediler.

Fatsalı pazarcılar kurdukları tezgahlarda taze ve yerli ürünleri halkla buluşturduklarını ifade ettiler. Pazarcılardan Kadir Karabayır, “Yaz mevsiminin başlangıcında özellikle meyve-sebze ve gıda ürünleri satan iş yerleri, piyasanın durgun olduğundan yakınıyordu. Ancak esnaflar bugünlerde Ramazan’ın bereketini fazlasıyla hissettik. Ramazan ayıyla beraber sahurluk ve iftarlık malzeme satışları arttı. Bu nedenle piyasa canlandı” dedi.

Ramazan’ın bereketiyle artan satışlardan memnun olduklarını dile getiren Sezgin Onmuş ise, "Ramazan ayını daha iyi geçirmek isteyen vatandaşlar maddi imkânlarını zorluyor. Böyle olunca da çarşı-pazarda büyük hareketlilik yaşanıyor. Bizler de ürünlerimizi en uygun şekilde müşterilerimize sunuyoruz. Bayram haftası ise satışlarımızda patlama bekliyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlar ise fiyatları biraz pahalı bulduklarını, ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yaptıklarını belirttiler.