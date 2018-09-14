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Polisin ‘Şefkat'i

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir vatandaşın bularak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdiği köpeğe polis memurları sahip çıktı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir vatandaşın bularak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdiği köpeğe polis memurları sahip çıktı.


Kısa zamanda polislerin sevgisini kazanan köpeğe ‘Şefkat' isimi verildi. Golden cinsi köpek, polisin maskotu haline geldi.


Sahibinin çıkmadığı takdirde emniyette kendi imkânları ile köpeğe bakacağını söyleyen polisler, “Bir vatandaş tarafından bulunarak İlçe Emniyet Müdürlüğümüze getirildi. Kısa sürede ona çok alıştık ve kendisini çok sevdik. Sahibi bulunana kadar biz ona bakacağız. Kimse almazsa emniyetimizde bakacağız” dediler.

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