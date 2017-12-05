Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 17:32

Protokol ve yetimler aynı sofrada

Fatsa Yetimlerini Sosyal İçselleştirme Derneği’nin (FAYSİD) “Bana Bir Tutam Sevgi Gönder Projesi” kapsamında yetim öğrenciler ve aileleri, protokol ile yemekte bir araya geldi.

Protokol ve yetimler aynı sofrada

05 Aralık 2017 17:32


FAYSİD’in “Bana Bir Tutam Sevgi Gönder Projesi” kapsamında düzenlenen etkinliğe Kaymakam Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk resmi daire amirleri, yetim öğrenciler ve aileleri katıldı.



“6 ana faaliyetiz olacak”


Yemek sonrası ilk konuşmayı yapan proje koordinatörü Cemal Şahin, FAYSİD olarak Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı önderliğinde 2016 yılında çalışmalara başladıklarını belirterek, "2017 yılı Mart ayında İçişleri Bakanlığı dernekler Dairesi Başkanlığı’na bir proje başvurusunda bulunduk. Bakanlığa sunduğumuz ’Bana Bir Tutam Sevgi Gönder’ adlı projemiz Eylül ayında kabul edilerek 71 bin 540 TL hibe almaya hak kazandı. Bizler bu projede bazı faaliyetler gerçekleştireceğiz. Projemizin uygulama takviminde 6 ana faaliyet bulunmaktadır. 1-230 öğrencimizin ilçemizin değerli büyüklerini de bulunduğu bir yemek organizasyonu. 2-200 öğrencimizin ulusal bir spor müsabakasına katılmalarının sağlanması. 3-300 öğrencimizin ve 8 öğretmenimizin Bursa-Çanakkale gezisine götürülmesi. 4-400 öğrencimizin Aybastı Perşembe Yaylası’nda Doğa yürüyüşüne götürülmesi. 5-10 öğrencimizle 2 ay şiir çalışması yapıldıktan sonra bu şiirlerini toplum önünde sunmalarını sağlanması. 6-10 adet ortaöğretim okulumuza 40 saatlik teknolojinin doğru kullanımı ve sosyal medya bağımlılığı konularında seminer verilmesi. Bu proje sonunda bizler bu kıymetli öğrencilerimizin sosyal uyumlarını artırmaya ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.



“Çocuklarımızı hayata hazırlamayı hedefliyoruz”


Daha sonra konuşan FAYSİD Derneği Başkanı Halit Kovancı ise proje etkinlikleri kapsamında düzenlenen yemekte yetim öğrencilerin kaynaşmaları sağlamak amacıyla buluştuklarını ifade ederek, "Yetim öğrencilerimizi bu proje boyunca bir seminer, bir ulusal maç izleme, bir şiir dinletisi yapma, bir Bursa, Çanakkale ve İstanbul gezisi düzenleme ve bir yaylada doğa gezisi yapılması planlanmış olup ilerleyen aylarda bu etkinlikleri de yine beraber gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Gençleri bu tür etkinliklerle kültürel değerlerimizi yaşamayı hayata hazırlamayı ve öğrencilerimizin tanışıp kaynaşmasını planlamaktayız” diye konuştu.



“Belediye olarak her zaman yanınızdayız”


Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Belediye olarak kendi adıma bu projede üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu çalışmalarınızda tüm ihtiyaçlarınızda yanınızda olduğumu belirtmek istiyorum. Biz de bu projenin bir parçası olduğumuzu arzu ediyorum ve hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Yetim öğrencilerimizle bundan sonra aile olacağız”


Yemekte son konuşmayı yapan Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ise şunları söyledi: "Tüm resmi kurum amirlerimiz bugün yetim öğrencilerimiz ile beraber. Amacımız çok büyük şeyler yapmak değil ama en önemli amacımız yetim öğrencilerimizle bundan sonra kardeş olmak aile olmak bir can olmak. Bundan sonra sıklıkla bir araya geleceğiz. Ben bu projede emeği geçen dernek yetkililerimize teşekkür ediyorum.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
7
°
C
Kuvvetli Yağmurlu
  • Çarşamba
    Kuvvetli Yağmurlu
    7°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    13°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç