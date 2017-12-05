Protokol ve yetimler aynı sofrada

FAYSİD’in “Bana Bir Tutam Sevgi Gönder Projesi” kapsamında düzenlenen etkinliğe Kaymakam Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk resmi daire amirleri, yetim öğrenciler ve aileleri katıldı.

“6 ana faaliyetiz olacak”

Yemek sonrası ilk konuşmayı yapan proje koordinatörü Cemal Şahin, FAYSİD olarak Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı önderliğinde 2016 yılında çalışmalara başladıklarını belirterek, "2017 yılı Mart ayında İçişleri Bakanlığı dernekler Dairesi Başkanlığı’na bir proje başvurusunda bulunduk. Bakanlığa sunduğumuz ’Bana Bir Tutam Sevgi Gönder’ adlı projemiz Eylül ayında kabul edilerek 71 bin 540 TL hibe almaya hak kazandı. Bizler bu projede bazı faaliyetler gerçekleştireceğiz. Projemizin uygulama takviminde 6 ana faaliyet bulunmaktadır. 1-230 öğrencimizin ilçemizin değerli büyüklerini de bulunduğu bir yemek organizasyonu. 2-200 öğrencimizin ulusal bir spor müsabakasına katılmalarının sağlanması. 3-300 öğrencimizin ve 8 öğretmenimizin Bursa-Çanakkale gezisine götürülmesi. 4-400 öğrencimizin Aybastı Perşembe Yaylası’nda Doğa yürüyüşüne götürülmesi. 5-10 öğrencimizle 2 ay şiir çalışması yapıldıktan sonra bu şiirlerini toplum önünde sunmalarını sağlanması. 6-10 adet ortaöğretim okulumuza 40 saatlik teknolojinin doğru kullanımı ve sosyal medya bağımlılığı konularında seminer verilmesi. Bu proje sonunda bizler bu kıymetli öğrencilerimizin sosyal uyumlarını artırmaya ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Çocuklarımızı hayata hazırlamayı hedefliyoruz”

Daha sonra konuşan FAYSİD Derneği Başkanı Halit Kovancı ise proje etkinlikleri kapsamında düzenlenen yemekte yetim öğrencilerin kaynaşmaları sağlamak amacıyla buluştuklarını ifade ederek, "Yetim öğrencilerimizi bu proje boyunca bir seminer, bir ulusal maç izleme, bir şiir dinletisi yapma, bir Bursa, Çanakkale ve İstanbul gezisi düzenleme ve bir yaylada doğa gezisi yapılması planlanmış olup ilerleyen aylarda bu etkinlikleri de yine beraber gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Gençleri bu tür etkinliklerle kültürel değerlerimizi yaşamayı hayata hazırlamayı ve öğrencilerimizin tanışıp kaynaşmasını planlamaktayız” diye konuştu.

“Belediye olarak her zaman yanınızdayız”

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Belediye olarak kendi adıma bu projede üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu çalışmalarınızda tüm ihtiyaçlarınızda yanınızda olduğumu belirtmek istiyorum. Biz de bu projenin bir parçası olduğumuzu arzu ediyorum ve hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Yetim öğrencilerimizle bundan sonra aile olacağız”

Yemekte son konuşmayı yapan Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ise şunları söyledi: "Tüm resmi kurum amirlerimiz bugün yetim öğrencilerimiz ile beraber. Amacımız çok büyük şeyler yapmak değil ama en önemli amacımız yetim öğrencilerimizle bundan sonra kardeş olmak aile olmak bir can olmak. Bundan sonra sıklıkla bir araya geleceğiz. Ben bu projede emeği geçen dernek yetkililerimize teşekkür ediyorum.”