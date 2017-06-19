Saatçilik mesleği teknolojiye direniyor

Özellikle Çin malı saatlerin ucuz olması sebebiyle vatandaşların bu ürünlere yöneldiğini söyleyen Ordu’nun Fatsa ilçesinde 47 yıllık saat tamircisi Ahmet Günaydın, "Çocuklarımı saatçilik mesleğinden kazandığım paralarla büyüttüm. Teknoloji saate girene kadar işlerimiz çok iyiydi. Saat tamir etmeye yetişemiyorduk. Elektronik saatler çıktıktan sonra kurmalı saatlere ilgi kalmadı. Pilli saatlerin albenisi ve modeli çok ama birçoğunun tamiri yok. Bunların büyük bölümü de Çin malı" dedi.

"Cep telefonlarının hayatımıza yerleşmesiyle saatlere rağbet azaldı" diyen Günaydın, “Saatçilik mesleğinde bir şey kalmadı. Her yer saatçi oldu. Kırtasiyeci saat satıyor, tavlacı saat satıyor. Tamir işi de kalmadı. Piyasada saat çok, cep telefonunda saat var. Teknolojik saatlerde tamir de olunmuyor. Ancak mekanik saatler tamir ediliyor. Saatler artık ucuz. Bozulunca eskisini atıyor, yenisini alıyorlar" ifadelerini kullandı.