Şehit Sercan Öklük onuruna iftar verildi

Ordu Valisi Seddar Yavuz iftar yemeğinin verildiği otelin girişinde şehit babası Nihat Öklük ve Fatsa protokolü tarafından karşılandı. Vali Yavuz şehit babası Nihat Öklük’ün alnından öpmesi dikkat çekti. Vali Yavuz salona girişte anne şehit annesi Bülbül Öklük ile bir süre sohbet etti. İftar başlamadan önce Şehit Uzman Onbaşı Şehit Sercan Öklük’ün görüntülerinin yer aldığı kısa sinevizyon gösterisi sunuldu.

"Gücümüzü inancımızdan alıyoruz"

İftar yemeğinin sonunda Fatsa İlçe Müftü Vekili Muhammet Karakış dua yaptı. Duanın ardından Ordu Valisi Seddar Yavuz yaptığı konuşmada, “Güçlüyüz, kudretliyiz. Bu yüzden bin yıldır bu topraklarda bizler varız. Şehitlerimizin aziz kanı ile alınmış bu topraklara sahip çıkacağız. Dünyada ezilen tüm mağdur halk için ülke olarak umut ışığı oluyoruz. Bu gücümüzü de inancımızdan alıyoruz. İyi ki Müslümanız. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Allah yolunda öldürülenler ölüler değildir. Onlar diridirler. Bu bizim en büyük tesellimizdir. Bu vatanın çocukları gözünü kırpmadan vatanını koruyanlardır. Aziz milletimizin en iyi yaptığı durum budur” dedi.

Aile adına konuşan baba Nihat Öklük ise iftar davetine katılan herkese teşekkür etti.

Fatsa’da bir otelde düzenlenen iftar yemeğine ayrıca Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, resmi kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Şehit Sercan Öklük’ün ailesi ve yakınları katıldı.