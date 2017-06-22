Survivor Ordu’da

Yaz aylarında çocuklara alternatif bir aktivite imkânı sunmak ve onların ekip ruhunu güçlendirmek amacıyla Akyazı kumsalına kurulan parkur hizmete sunuldu. Sahilde yaklaşık 450 metrekarelik alana kurulan yarış parkurunda tüp geçit, labirent, lastik tekerlekler, tırmanma, barfiks, sürünme, denge ve puzzle olmak üzere 9 oyun bulunuyor.

Kumsal yarış parkurunda başarılı olmak için sırasıyla bayrak parkuru, içerisinden geçilecek aktivite grubu, labirent masa, lastik tekerleklerden oluşan parkur, ahşap tırmanma parkuru, barfiks parkuru, sürünme parkuru ve denge parkurundan geçmek geriyor. Parkurun sonunda ise 8x5 harf kapasitesine sahip puzzlede Ordu Büyükşehir Belediyesi yazısını oluşturan ilk yarışmacının bitiş noktasındaki bayrağa ulaşması gerekiyor.