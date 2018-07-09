Sütün faydaları

Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Şahin, güzelliği ile tarihe damga vuran Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın sırrının dahi sütte saklı olduğunu açıkladı. Sütün İçerdiği proteinler sayesinde cildimize ve sağlığımıza çok faydalı bir besin olduğunu söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Şahin, açıkalamasında, “Cilt güzelliğini artırmada sayısız fayda sağlayan süt, alerjiniz veya tüketmemek için herhangi bir sağlık probleminiz yoksa dengeli tüketildiğinde birçok açıdan faydasını göreceğiniz bir içecektir” ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalar sonucu, çok fazla kalsiyum içeriği ile sütün, kilo kaybında oldukça faydalı olduğu gösterildiğini de hatırlatan Şahin, sütün diş çürümesini önlediğini de belirterek, “Kalsiyumun bir diğer faydası ise kemiklerin güçlenmesini sağlamasıdır. Süt sadece çocukların kemik gelişimi için değil yetişkinlerin kemikleri için de gereklidir. Osteoporoz gibi kemik hastalıklarını önlemektedir. Özellikle kadınlar için kemik yapılarını güçlendirmede bir numaralı besin kaynağıdır. Sütte bulunan kalsiyum ve fosfor miktarı diş bakımı için de önemlidir. Süt, güçlü dişler için harika bir besindir. Diş çürümesini önler. Bu nedenle okul çağı grubu çocuklarının günde 2 bardak süt içmesi gerekir” ifadelerine yer verdi.

Kalbin en yakın dostlarından biri

Sütün, bünyesinde yüksek oranda potasyum ve magnezyum içerdiği için kalbe de faydalı olduğunu ifade eden Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Şahin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu mineraller kan basıncı seviyesinin ayarlanmasında çok önemlidir. Süt, kan basıncını dengeli bir şekilde koruduğu için kalbe de çok iyi gelmektedir. Bu sayede kalp krizi riskini önlemede etkilidir. Burada dikkat edilmesi gereken yağ oranı yüksek sütlerden kaçınmaktır. Gaz sıkıntısı çeken bireyler için laktozsuz süt içmeleri daha faydalı olacaktır. Özellikle canınızın çok fazla tatlı çektiği zamanlarda 1 bardak süte tarçın katarsanız tatlı ihtiyacınızı gidermek açısından etkili olabilir.”

Günlük 3 bardak süt

2015 yılı Türkiye beslenme rehberine göre bireylerin günde 3 bardak süt içmelerini öneren Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Şahin, “Çocukların, ergenlik dönemindeki gençlerin, gebe, emziren ve menopoz sonrası kadınların günde 2-4 bardak süt ve süt ürünü tüketmeleri gerekmektedir” diye konuştu.