Tarihi hamam restore edildi

200 yılı aşkın mazisi ile Ünye’de birçok kişinin hatıralarında yer alan ve Süleyman Paşa tarafından yaptırılan tarihi Saray Hamamı en son 1982 yılına kadar hizmet verdi. O yıldan itibaren kapatılan ve yıllar geçtikçe adeta harabe bir hale tarihi hamam, zamana yenik düşerek yıkılmaya yüz tuttu.

Atıl duruma düştüğü 35 yıldır hem bürokrasinin, hem de siyasetin dilinde olan, ne yazık ki bir arpa boyu yol kat edilemeyen Saray Hamamı sonunda hak ettiği değeri yeniden buldu. Saray Hamamı, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar’ın girişimleriyle eski günlerine yeniden döndü. Tarihi hamam, Haziran 2016’da yapılan ihale sonrası Ağustos 2016’da başlayan restorasyon çalışmalarıyla bir yıl gibi kısa bir sürede orijinaline uygun bir şekilde yapılan restorasyon ile eski günlerine döndü.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, tarihi mirasları gün yüzüne çıkarmak için başlattıkları ‘Kültür Yolu’ projesi kapsamında tarihi hamamın restorasyonu için şu ana kadar 11 milyon lira harcama yaptıklarını söyledi. Çamyar, “Saray Hamamı ilçemizin tarihi kimliğini yansıtan en önemli eserler arasında yer alıyordu. Hepimizin hatırlarında yaşayan bu önemli değerimizin restorasyonunu kısa süre içerisinde tamamlayarak yeniden hayata döndürdük. Eski günlerde olduğu gibi yeniden hamam olarak hizmet vermeye başlayacak olan Saray Hamamı’nın açılışını yakın bir zamanda gerçekleştireceğiz” dedi.