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20 Ağustos 2018 08:43

Tatilcilerden organik pazara yoğun ilgi

Ordu’nun Çambaşı Yaylası’nda kurulan organik pazara tatilciler yoğun ilgi gösteriyor.

Tatilcilerden organik pazara yoğun ilgi

20 Ağustos 2018 08:43


Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’ndaki organik pazara Orduluların yanında il dışından gelen gurbetçiler de büyük ilgi gösteriyor.


Çiftçiler tarafından yetiştirilen sebze çeşitleri ve kendiliğinde ormanda yetişen mantarlar organik pazarda günlük taze olarak satışa sunuluyor.


Organik pazardan gönül rahatlığıyla alışveriş yaptığını dile getiren Hilmi Aydemir, “Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul’dan memleketime geldim. Daha öncesinde de Çambaşı Yaylamızda kurulan organik pazardan ürün satın almıştım. Memlekete gelir gelmez yaylaya gelerek buradan sebze ve mantar satın aldım. Buradaki satın aldığım ürünlerin lezzeti başka hiçbir yerde yok” dedi.


Organik pazarda satış yapanlar işlerinin çok iyi olduğunu dile getirdiler.




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