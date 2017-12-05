Trafik canavarı bir aileyi böldü

Kazada anne, baba ve büyükanne hayatını kaybederken, biri 13 diğeri 8 yaşında 2 çocuk yetim kaldı. Kazada hayatını kaybedenler gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu-Ulubey karayolunda meydana gelen trafik kazasında Zeki Demir yönetimindeki 52 DP 322 plakalı kamyonet, Ertan Bordanacı idaresindeki 52 FC 827 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada kamyonetin sürücüsü Zeki Demir ile ticari araçta bulunan aynı aileden Ertan Bordanacı, eşi Birgül Bordanacı ve büyükanneleri Taliye Bordanacı hayatını kaybetti. Aynı kazada Bordanacı çiftinin çocukları Hazar Sadık ve Nazar Bordanacı yaralandı.

Kazada hayatını kaybedenler gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden aynı aileden Ertan Bordanacı, eşi Birgül Bordanacı ve büyükanneleri Taliye Bordanacı’nın cenaze namazı evlerinin önündeki köy meydanında kılındı.

Yolu değiştirince canından oldu

Yakınlarının verdiği bilgiye göre, aracı kullanan Ertan Bordanacı’nın Samsun’dan evli olan kızkardeşini ziyaret ettikten sonra Ordu’ya döndüğü, Artıklı Mahallesi’ndeki evlerine gitmek için her zaman kullandığı Kabadüz yolunu değiştirip bu kez başka yoldan giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Benzinlikten yakıt aldıktan sonra hareket eden Ertan Bordanacı, önüne çıkan bir araca çarpmamak için direksiyon kırdığı ve karşı şeride geçerek zeki Demir’e ait kamyonet ile çarpıştığı belirlendi.