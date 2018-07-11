Trafik kazalarının 3’te 1’i ’patpat’tan kaynaklanıyor

Ordu Tarım İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından güvenli patpat kullanımı konusunda seminer verildi. Altınordu Ziraat Başkanlığı binasında verilen seminerde tarım müdürlüğünde görevli Tarık Yıldırım, katılımcılara patpatın kullanım amaçları ile alınacak tedbirler hakkında bilgiler verdi.

Katılımcılara, Ordu’da meydana gelen trafik kazalarının 3’te 1’inin patpat adı verilen tarım aletinden kaynaklandığını söyleyen Tarık Yıldırım, patpatların trafik değil, tarım aracı olduğunu hatırlattı. Ordu genelinde patpattan kaynaklanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının en aza indirilmesi için güvenli kullanımdan bahseden Yıldırım, il genelinde kayıtlı yaklaşık 11 bin patpat olduğunu aktardı. Karadeniz sahilinde ise bu sayının 100 bine kadar ulaştığına dikkat çeken Yıldırım, "Zirai olarak verilen patpatların ulaşım aracı olarak kullanılması yanlıştır. Olası bir kaza anında sürücüyü ve yolcuyu koruyacak bir kafes olmadığından yaralanma olasılığı oldukça yüksektir. Patpatlar, bahçelerde çapa yapmak için üretildi ancak vatandaşlarımız bunu amacı dışında kullanıp, aşırı hızlar yaptığı için kazalar da kaçınılmaz olmaya başladı. Ordu genelinde ilk 6 ayda kayıtlı olarak yaklaşık 65 patpat kazası meydana geldi” dedi.

Son olarak patpatlara verilen devlet destekli hibelerin sadece çapa yapmak için olduğunu da hatırlatan Yıldırım, motor kısmının yarısının devletten karşılandığını, römork kısmına herhangi bir ödenek yapılmadığını sözlerine ekledi.

Altınordu Ziraat Başkanı Selami Akarsu, jandarma ve emniyet personellerinin de katılım sağladığı seminerde katılımın az olması ise dikkat çekti.