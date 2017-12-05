TSM, vatandaşları AIDS konusunda bilgilendirdi

Cumhuriyet Meydanı’na gelen sağlık aracında vatandaşlara HIV/AIDS virüsüne karşı uyarıda bulunan sağlık memurları, herhangi bir olumsuz ile karşılaştıklarında kendilerine başvurmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Virüs ile ilgili bilgiler veren Fatsa İlçe Sağlık Müdürü Doktor Işıl Aralan, “İlk kez 1980’li yıllarda tanımlanan HIV enfeksiyonu tüm dünyada din, dil, ırk, cins, ülke ayırımı yapmadan yayılmaya devam etmektedir. Hastalık korunmasız cinsel temas, ortak paylaşılan enjektörlerle damar içi madde kullanımı, gebelik sırasında ve doğum sırasında anneden bebeğe ve kan transfüzyonu yolu ile bulaşabilmektedir. Bu geçiş yolları nedeni ile HIV enfeksiyonu, erişkinlerin yanı sıra, tüm yaş gruplarında görülebilmektedir. Hastalığın tam anlamıyla tedavisi bulunmamakla birlikte uygulanan ilaç tedavileri ile HIV/AIDS hastalığından ölümler azalmakta ve kişiler yaşantılarına devam edebilmektedir. Hastalıktan korunmak için henüz aşısı bulunmamaktadır. Önlenebilir bir hastalık olan HIV /AIDS ile mücadelenin en etkili yolu, korunma önlemlerini uygulamaktır. Türkiye dünyada HIV/AIDS açısından hastalığın az sıklıkta görüldüğü ülkeler arasında değerlendirilmektedir. Ülkemizde bulaşın en sık cinsel yolla olduğu, enfeksiyondan en fazla etkilenenler kişilerin 40-49 yaş arasında olduğu ve vakaların yaklaşık yüzde 16’sının yabancı uyruklu olduğu görülmektedir. Bireylerin ayırımcılık ve damgalanmaya uğramalarına engel olmak üzere, birimlerimiz tarafından tanı konulan hastaların bildirimleri kodlu bir şekilde yapılmaktadır. Bakanlığımız; akademik çevreler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde, HIV/AIDS konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması, halkımızın HIV/AIDS hastalığının bulaşma yolları ve sağlıklı cinsel hayat konusunda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi, kişilerin toplumda ayrımcılık ve damgalanmaya uğramalarının azaltması hatta ortadan kaldırılması, şüpheli teması olan kişilerin HIV/AIDS hastalığı, bulaşma, korunma yolları konusunda bilgilendirilmesi ve doğru yönlendirilmeleri için çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.