Ücretsiz okçuluk kursları başvurusu başladı

Müdürlüğümüz bünyesinde ücretsiz kurslarımızı açacağız” dedi.

Okçuluk sporuna çok önem verdiklerini belirten Müdür Halil Bekyürek, “Fatsa’da bu alanda ilk olarak çalışma sahamızı yaptık. Hocalarımızla birlikte günlük idmanlarımızı yaparak yeni sporculara ulaşma hedefimiz var. Bölgemizde en yaygın spor olarak okçuluk sporunu geliştirmek istiyoruz. Hocalarımız tam anlamıyla bu konuda uzmanlar. Okçuluk Federasyon Başkanı Abdullah Topaloğlu’nun Fatsalı olması da bizlere ayrı şevk veriyor. Ücretsiz kurslar açarak bu alanda önce Türkiye geneli daha sonra uluslararası bir turnuvada başarılı olmak istiyoruz. Kurslarımıza kayıt olmak isteyen arkadaşlarımız müdürlüğümüze gelebilirler. Yakın bir zamanda belirli sayıya ulaştığımızda kurslarımızı açacağız” diye konuştu.