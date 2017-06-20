Ukrayna’dan Ordu’ya bypass için geldi

Ukrayna’nın Lugansk bölgesinde ticaretle uğraşan Azerbaycan asıllı iş adamı Ramiz Hüseyinov, geçirdiği bypass ameliyatı sonrası Medical Park Ordu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Hekimi Prof. Dr. Ali Civelek ve ekibine teşekkür borcu olduğunu söyledi. Aslen Azerbaycan’ın Yevlah şehri doğumlu olan Ramiz Hüseyinov, “Şu an sağlığım gayet iyi. Geçirdiğim ameliyat sonrası yeniden hayata döndüm. Ali Bey’e ve hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok iyi ağırladılar. Hiç yabancılık çekmedik” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Hekimi Prof. Dr. Ali Civelek ve ekibi tarafından yapılan tetkikler sonucunda Ramiz Hüseyinov’un bir damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Operasyonun son derece başarılı geçtiğini belirten Prof. Dr. Ali Civelek, “Operasyonumuz son derece iyi geçti. Hastamız kısa süre içerisinde eski sağlığına kavuşacaktır. Burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta bu tür bir operasyondan sonra hastanın daha önceki yaşam tarzını büyük ölçüde değiştirmesi gereklidir. Hasta doktorunun tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmelidir” diye konuştu.

Ukrayna’da yaşayan Ramiz Hüseyinon’un kızı Samira Hüseyinova ise neden Medical Park Ordu Hastanesi’ni tercih etikleri konusu da özetle şunları söyledi: "Babam Ukrayna’da kalp rahatsızlığı geçirdi. Bizde acil servise götürdük. Bize kalp damarının tıkandığını söylediler ve stent taktılar. 1.5 ay sonra bize babamın bypass olması gerektiğini belirttiler. Sağlık koşulları pek iyi olmadığı için Ukrayna’da bypass olmayı kabul etmedik. Bir akrabamız ekim ayında Medical Park Ordu Hastanesi’nde bypass olmuştu. Kendisi bu hastaneyi bize önerdi ve çok memnun olduğunu söyledi. Biz de yaptığımız araştırma neticesinde Kardiyoloji Koordinatörü Murat Korkmaz Bey ile iletişime geçtik. Babamın Ukrayna’da geçirmiş olduğu ameliyat ve film sonuçlarını Murat Bey’e gönderdim. Murat Bey’de, Kalp ve Damar Cerrahisi Hekimi Ali Civelek Bey’e sormuş. Ali Bey’in oluruyla biz de Ukrayna’dan Ordu’ya geldik. Bizleri çok güzel karşıladılar. Hastane aracıyla bizi havaalanından aldılar. Bu misafirperverliklerinden dolayı Medical Park Ordu Hastanesi’nin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.