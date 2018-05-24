Ünye Belediyesinden 3 bin 500 ailenin sofrasına destek

Ünye Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde kaydı bulunan ve ayrıca mahalle muhtarları tarafından belirlenen yaklaşık 3 bin 500 vatandaş için Ramazan kolisi hazırlandı.

Sistemde kaydı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar yardım kolilerinin dağıtımının yapıldığı merkezlere giderek kendileri için hazırlanmış kolileri alabiliyorlar. Kaydı bulunan vatandaşların kimlik bilgileri görevlilerce tespit edildikten sonra kendilerine yardım kolileri teslim ediliyor.

Özenle tespit edilen ürünlerin bulunduğu Ramazan kolilerinde bir ailenin yemek ihtiyacını karşılayabilecek gıdalar bulunuyor. Ramazan kolilerinde 2 kg pirinç, 1 kg çay, 2 kg toz şeker, 1 lt ayçiçek yağı, 1 kg nohut, 1 kg bulgur, 1 kg mercimek, 2 kg un, 1 kg kuru fasulye ve yine 1 kg domates salçası bulunuyor.

Sosyal belediyecilik alanında titiz bir çalışma yürüten Ünye Belediyesi Ünye’de kaydı bulunan 3 bin 500’e yakın aileye yıl içinde düzenli yardımlar gerçekleştiriyor. Yürütülen çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Yıl içinde daimi yardım gerçekleştirdiğimiz ailelerimizi Ramazan ayında da unutmuyoruz. Belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde kaydı bulunan ailelerimizin yanı sıra mübarek ayda muhtarlarımızın bizlere bildirdiği aileleri de gözetiyoruz. Ramazan aynı zamanda paylaşmanın da en üst seviyede olduğu bir aydır. İhtiyaç sahibi ailelerimizin sofralarına katkıda bulunmak bizleri son derece mutlu ediyor” diye konuştu.