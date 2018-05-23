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23 Mayıs 2018 11:29

Ünye Belediyesinden mahalle iftarları

Her yıl Ramazan ayında mahallelerde toplu iftar programları organize eden Ünye Belediyesi, bu yıl da geleneği bozmadı.

Ünye Belediyesinden mahalle iftarları

23 Mayıs 2018 11:29

Mahalle iftarlarının ilki İnkur Mahallesi’nde gerçekleştirildi.


Çok sayıda vatandaşın katıldığı iftar yemeğinde birlik ve beraberlik ortamının huzur yaşandı ve eller hep birlikte iftar öncesi semaya kalktı. İftar organizasyonunda konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, 4 yıllık hizmet sürecinde Ünye’nin her noktasına dokunduklarını kaydetti. İnkur Mahallesi’nde ilk yıllarda en büyük talebin yol ile ilgili olduğunu belirten Başkan Çamyar, gelinen noktada artık bu talebin ortadan kalktığını kaydetti. Başkan Çamyar, 4 yıllık hizmet sürecinde 85 mahallesi bulunan Ünye’de her mahalleye ortalama 1,5-2 milyon lira yatırım yaptıklarının altını çizdi.


24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimlere de değinen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Önümüzde bir seçim var. Yedi düvele karşı savaşan da bir Cumhurbaşkanımız var. Öncelikle vatanımızın bölünmemesi, bayrağımızın inmemesi, ezanımızın susmaması için dua edeceğiz. Bizlere de vatandaş olarak irade düşüyor. Sandığın başına gittiğimizde bu birliğimiz ve bütünlüğümüzü muhafaza etmekle ilgili vatan evlatları olarak hepimize görev düşüyor” dedi.


Konuşmaların ardından dualarla iftarlar açıldı. İftar duasını ise Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar yaptı. İftar organizasyonunda çocuklar da unutulmadı. Ünye Belediyesi çocuklara 3 boyutlu sinema filmi izleterek onların hoşça vakit geçirmelerini sağladı. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı ve parti teşkilatı daha sonra İnkur Mahallesi’nde vatandaşlarla sohbet etti.




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