Ünye Gölevine dev kampüs

Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından 19 Nisan'da ihale edilen Ünye Gölevi Lisesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

25 Temmuz 2018 tarihinde yer teslimi yapılan lisenin 27 Temmuz 2020'de bitirilmesi hedefleniyor. Yaklaşık 13 milyon liralık bedel ile 552 günde bitirilmesi planlanan lisenin temel atma törenine katılan Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti her alanda olduğu gibi özellikle eğitim alanında devrim niteliğinde fiziki mekan artışı bunun yanı sıra donanım artışları sağlamıştır. Bu vesile ile bugün de çok güzel bir eğitim kurumunun temel atmasını gerçekleştirmiş olacağız. Valilik olarak hükümetimizin verdiği kaynağı verimli şekilde kullanmak için çalışıyoruz” dedi.

Gölevi Lisesi temel atma törenine AK Parti Milletvekilleri Metin Gündoğdu ile Şenel Yediyıldız, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkan Vekili Zekai Baş, kurum amirleri ve okul idarecileri katıldı.

24 derslikten oluşacak olan Lisede okul binasının yanı sıra 200 kişilik pansiyon binası ve spor salonu da yer alacak. Toplam 975 metrekare olan inşaat alanında 3 katlı okul binası ve 3 katlı pansiyon inşa edilecek. Ödenek durumu ise 2018 yılında yüzde 50, 2019 yılında kalan yüzde 50 şeklinde olacak. Ordu Valiliği YİKOB tarafından Saraçlı Anaokulu yapım işi de 16 Şubat 2019 tarihinde bitirilecek. Bu okul da 2 kat olarak inşa ediliyor.