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24 Mayıs 2018 14:32

Vali, engelli genci sevindirdi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Engelliler Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında 11 Mayıs 2018 tarihinde İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen engellilerin bir günlük askerlik merasimi ve yemin töreninde tanıştığı engelli Soner Dalgıç’ın kendisinden talep ettiği dizüstü bilgisayar isteğini yerine getirdi.

Vali, engelli genci sevindirdi

24 Mayıs 2018 14:32


Engelli Soner Dalgıç ve ailesini makamında kabul eden Vali Seddar Yavuz, engelli Soner Dalgıç’ın kendisinden istediği dizüstü bilgisayarı teslim etti. Dizüstü bilgisayarı Vali Seddar Yavuz’un elinden alan engelli Soner Dalgıç, “Şu anda çok mutluyum. Bir dizüstü bilgisayarımın olmasını çok istiyordum. Yemin töreninde Sayın Valimizle tanışınca kendisine dizüstü bilgisayar isteğimi söyledim. Sağolsun Sayın Valimiz, beni kırmadı ve isteğimi yerine getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.


Vali Seddar Yavuz da Soner Dalgıç’ın bir günlük askerlik ve yemin töreni sırasında tanıdığını, kendisiyle ve ailesiyle ayaküstü kısa bir sohbet ettikleri sırada bir dizüstü bilgisayara çok ihtiyacı olduğunu söylediğini aktardı. Vali Yavuz, “Ben de kendisine, bu talebini, bu ihtiyacını karşılayacağımı söyledim. Bugün de Soner kardeşime verdiğim sözü yerine getirmenin sevincini ve mutluluğunu yaşıyorum. Onlar mutlu olunca, biz de mutlu oluyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde bu kardeşlerimizi sevindirmeye, mutlu etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.




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