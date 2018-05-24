Vali, engelli genci sevindirdi

Engelli Soner Dalgıç ve ailesini makamında kabul eden Vali Seddar Yavuz, engelli Soner Dalgıç’ın kendisinden istediği dizüstü bilgisayarı teslim etti. Dizüstü bilgisayarı Vali Seddar Yavuz’un elinden alan engelli Soner Dalgıç, “Şu anda çok mutluyum. Bir dizüstü bilgisayarımın olmasını çok istiyordum. Yemin töreninde Sayın Valimizle tanışınca kendisine dizüstü bilgisayar isteğimi söyledim. Sağolsun Sayın Valimiz, beni kırmadı ve isteğimi yerine getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Seddar Yavuz da Soner Dalgıç’ın bir günlük askerlik ve yemin töreni sırasında tanıdığını, kendisiyle ve ailesiyle ayaküstü kısa bir sohbet ettikleri sırada bir dizüstü bilgisayara çok ihtiyacı olduğunu söylediğini aktardı. Vali Yavuz, “Ben de kendisine, bu talebini, bu ihtiyacını karşılayacağımı söyledim. Bugün de Soner kardeşime verdiğim sözü yerine getirmenin sevincini ve mutluluğunu yaşıyorum. Onlar mutlu olunca, biz de mutlu oluyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde bu kardeşlerimizi sevindirmeye, mutlu etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.