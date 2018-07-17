Varilden masa sandalye işlerini ikiye katladı

Çambaşı Yaylası karayolu üzerinde bulunan aile piknik alanı işleten Turgay Bıyık, müşterilerini varillerden dönüştürdüğü masa ve sandalyelerde ağırlıyor. Araplarında yoğun ilgi gösterdiği tesiste, müşteriler kendi yiyecekleri ekmekleri de kendileri pişiriyor. Müşteriler ayrıca tesis içindeki çilek tarlasından satın alacakları çilekleri de kendileri topluyor.

Küçük bir farklılığın insanların gözünden kaçmadığını belirten Bıyık, "Tesisimize bir akrabamızdan aldığımız varilden yapılmış masa ve sandalyeler buraya gelen müşterilerimizin ikiye katlanmasını sağladı. Farklılığımız sayesinde kısa zamanda birçok kişinin uğradığı bir yer oldu" dedi.

Tesisteki tüm çalışanların aile fertleri olduğunu ifade eden Bıyık, "Tesisimizde köy ekmeği yemek isteyen ve çilek toplamayı arzu eden müşterilerimize kuzineli sobada ekmeği kendilerine pişirtiyor, çilek tarlasından kendilerine çilek toplatıyoruz. Bu farklılığımızda özellikle müşterilerimizden büyük ilgi görüyor ” diye konuştu.